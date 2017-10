TV-dokumentar: Dette var Michael Hutchences aller siste ord

En australsk TV-dokumentar hevder å ha kommet over en håndskrevet lapp som rockeren etterlot seg da han tok sitt eget liv for 20 år siden.

22. november vil det være nøyaktig 20 år siden verden ble rystet av nyheten om INXS-stjernens brå død. Michael Hutchence ble funnet død på et hotellrom i Sydney. Han ble bare 37 år.

Bakgrunn: Michael Hutchence døde blakk

Nå kaster den kommende TV-dokumentaren «Michael Hutchence: The Last Rockstar» lys over stjernens siste levetid, skriver BBC. Det skal angivelig ha blitt funnet en gul lapp på hotellrommet, hvor Hutchence hadde skrevet ned tanker:

«Wouldn't be right to take it

Wouldn't be right laying down

Sick of the dogs outside my window

That's right take a look

New plan with a hook

Stuck into me

All the bitterness

Has started showing

Five years no one hears.»

BBC skriver at teksten viser Hutchences indre kaos de siste timene han levde.



BORTE: Paula Yates og Michael Hutchence, her på et udatert bildet, døde med bare tre års mellomrom. Foto: AP

Husker du? U2 hyllet Michael Hutchence



TV-dokumentaren går på lufta senere denne måneden – i to deler. Det er gjort et dypdykk i både privatlivet og karrieren til den australske rockelegenden. Angivelig vil seerne få presentert bilder og klipp som aldri før har vært vist for offentligheten.



Hutchences kvinner er også tema, og enkelte av dem skal ha stilt opp i intervju for anledningen. Blant kjærestene var den danske supermodellen Helena Christensen (48) og den australske popstjernen Kylie Minogue (49).

Da han døde, etterlot han seg kona Paula Yates og parets ett år gamle datter Tiger Lily – som nå er 21. Yates døde av en heroinoverdose tre år etter ektemannen.

Tilbakeblikk: Eventyret som endte i tragedie