TMZ: David Cassidy i koma med organsvikt

Familien skal ha samlet seg rundt ham på sykehuset.

Syttitallsstjernen David Cassidy (67) ligger i kritisk tilstand på et sykehus i Florida, melder TMZ.

Der skal han ha vært i tre dager.

Nettstedet melder at Cassidy trenger ny lever, og at han kan dø snart om en donor ikke dukker opp.

Han skal også være rammet av nyresvikt.

Cassidy skal ha blitt lagt i koma, men er ifølge TMZ tidvis ved bevissthet, og har familien ved sin side.

67-åringen ble superstjerne da han fikk rollen som Keith Partridge i TV-serien «The Partridge Family» i 1970, som handlet om en musikalsk familie.

Samtidig lanserte han en solokarriere som artist, og med låter som «Cherish», «Doesn't Somebody Want To Be Wanted», «Rock Me Baby» og «Could It Be Forever» gjorde han stor internasjonal suksess.