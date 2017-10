«The Voice»-Martin om populariteten: – Blir litt forlegen

Martin «Danielle» Bjercke (29) er for alvor blitt kjent for det norske folk gjennom «The Voice» – og har litt blandede følelser rundt nettopp det.

– Jeg synes ikke selv at jeg som privatperson er så spennende, men skjønner at folk ønsker å vite mer om meg, sier talent-mentoren når VG møter ham på kafé i Oslo.

Tilværelsen til elektronikamusikeren fra Snarøya i Bærum har forandret seg etter at han hoppet inn i «The Voice»-panelet i høst. Med flere hundre tusen TV-seere hver uke, kan ikke 29-åringen lenger bevege seg fritt i moderlandet uten å bli lagt merke til.

– Det er veldig rart. Før var det folk i alderen 20-30 som visste hvem jeg var, og de er ikke så på. Nå møter jeg unger på gaten som blir helt hysteriske, men også eldre mennesker. Så målgruppen min er definitivt blitt bredere med «The Voice», smiler Bjercke – tidligere kjent fra elektronikaduoen CLMD.

Med stigende popularitet følger økt respons fra fans. Bjercke er ydmyk overfor egen kjendisstatus, men innrømmer at pågangen fra damer er stor.

– Jeg prøver å smile pent og være så høflig jeg kan. Det er viktig for meg at folk føler seg vel.

KJÆRESTEN: Martin Bjercke og Alexandra Backstrøm på Blog Awards i fjor.

Ivrige friere må imidlertid regne med å bli avvist.

– Når det gjelder tilbud fra damer, prøver jeg å takke nei på en mest mulig hyggelig måte. Jeg blir litt forlegen. Men uansett om jeg hadde vært singel eller ikke, så vet jeg ikke om jeg hadde sagt ja til en date på den måten. Det er ikke helt min natur, smiler Bjercke.

Opptatt



Musikeren har de siste to årene vært kjæreste med Alexandra Backstrøm (29), tidligere Miss Norway. Paret ligger imidlertid lavt i terrenget.

– Det er ikke hemmelig at vi er et par, men selv om jeg er artist, betyr ikke det at hun ønsker den oppmerksomheten. Jeg respekterer at hun vil holde forholdet mer privat, sier Bjercke og forklarer at han selv har smakt på medaljens bakside når det gjelder å leve i offentligheten.

I halvannet år var Bjercke sammen med popstjernen Sandra Lyng (30).

– Med Sandra ble alt mer offentlig enn jeg hadde tenkt, og bruddet mer omtalt enn jeg var forberedt på. Så da lærte jeg lærte en del om hva jeg ønsker å dele med omverdenen og ikke.

TRAVEL: Martin Bjercke pendler mellom Norge og Los Angeles.

Bjercke lever et hektisk pendlerliv. Basen er i leiligheten i Oslo, hvor han bor med kjæresten, men han tilbringer mye tid i Los Angeles. De siste ti årene har han vekslet mellom San Francisco, New York, London, Los Angeles og Oslo.

SMYKKE: Martin bærer ring med CLMD.

– Jeg vet ikke om det har med rastløshet å gjøre, eller søken etter noe større, sier han og innrømmer at all reisingen tar på kreftene.

– Det er brutalt. Til tider har jeg befunnet meg i en slags jetlag-koma og følt meg som en zombie. Da er jeg lite produktiv, så nå konsentrerer jeg meg heller om å jobbe i perioder på hvert sted.

Å pleie kjærligheten når man reiser så mye, krever også en ekstra innsats.

– Det er jeg bevisst på, så jeg prøver å legge jobben igjen utenfor døren når jeg er hjemme, sier Bjercke.

Album på gang



Han forklarer at han i Los Angeles får jobbe med de dyktigste musikkfolkene. I disse dager jobber han med sitt første studioalbum. Selv om samarbeidet med CLMD-makker Carl Louis strandet i 2014, har Bjercke bestemt å holde liv i prosjektet.

FARFAR: Forretningsmannen Alf Bjerke møtte VG i 2011, kort tid før han døde.

– Det er en omstillingsprosess å stå alene. Planen var å legge ned CLMD, men det er denne typen musikk jeg vil drive med. Carl og jeg er gode venner, og han synes det er kult at jeg tar det videre.

Kjent farfar



Det kanskje ikke så mange vet, er at Bjercke har celebert opphav. 29-åringens farfar var den kjente næringslivslederen Alf Bjercke (1921-2011).

– Farfar var en businessmann og en kunstner – og den første som ga meg troen på meg selv. Han gikk bort 90 år gammel, da jeg var på min første USA-turné i 2011. Det var han som sa jeg måtte reise. Farfar var en vis og klok mann, som kastet en veldig stor skygge. Det å vokse opp i den skyggen, med et ønske om å prestere, har preget meg.

Adopterte gatehund

En annen som betyr mye for Bjercke, er hans firbente venn Baphliff, gatehunden han adopterte i L.A. for tre år siden.

– Baphliff er verdens kuleste hund, som nå bor hjemme hos oss i Norge. Han er min aller beste venn. Nå har han fått eget pass også, så han er med meg på reiser. Iblant er han med backstage på «The Voice». Den hunden gir meg så mye glede.

BESTEVENN: Martin og hunden Baphliff.

Artistnavnet Martin Danielle er en hyllest til moren.

– Mamma er kanadisk og heter Danielle. Hun var aerobic-instruktør da jeg var liten, og da jeg var med henne og hørte på musikken hun brukte, fikk jeg mitt første møte med elektronika.

Tøft verv

Bjercke måtte gå noen runder med seg selv før han sa ja til å bli mentor i «The Voice».

– Jeg har jo hatt fullt fokus på min egen sjanger og aldri ønsket å nå ut bredt kommersielt. Skulle jeg nå virkelig blottstille meg foran hele Norge? Jeg kom frem til at «The Voice» er et unikt konsept som fortsetter der «Idol» og «X Factor» stopper.

MENTORER: F.v.: Morten Harket, Lene Marlin, Yosef Wolde-Mariam og Martin Bjercke.

Han legger likevel ikke skjul på at vervet er tungt:

– Det er mye tøffere enn jeg trodde. Å velge bort folk som har valgt meg, er skikkelig kjipt.

Kommentarfelt på nettet styrer han unna.

– Det lærte jeg tidlig. Jeg er sensitiv, og stygge kommentarer går inn på meg. Men når folk sender meg meldinger, prøver jeg å lese alle og svare. Noen glipper nok, men jeg prøver å sette av litt tid hver dag.

En gang fikk han en melding fra en i Chile, som hadde vært på nippet til selvmord, men som fikk ny energi gjennom en av CLMDs låter.

– Det var rørende. Sånne må jeg jo svare på.