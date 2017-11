Rapperen Lil Peep er død

Ble bare 21 år gammel.

Fans av den unge emo-rapperen Lil Peep er i sjokk og sorg etter at hans bortgang nå er bekreftet.

TMZ melder at 21-åringen ble funnet på turnébussen sin.

Rapperen har vært åpen om bruk av de benzodiazepiner-baserte pillene Xanax og andre sterke rusmidler.

New York-gutten heter egentlig Gustav Åhr, og har tyske, irske og svenske røtter.

Onsdag postet Peep meldingen «When I die You'll love me» på Instagram.

Direktør Sarah Stennett i Lil Peeps PR-selskap First Access Entertainment sier i en pressemelding at hun er rystet og hjertet hennes knust over rapperens død.

Stolt mamma



– Jeg tror ikke Peep ønsket å dø, dette er så tragisk. Han hadde store ambisjoner og hans karriere blomstret.

Stennett forteller videre at hun har snakket med Peeps mor, som rapperen skal ha hatt et nært forhold til.

– Hun har bedt meg formidle at hun er veldig, veldig stolt av ham og alt han rakk å oppnå i sitt korte liv. Hun er dypt takknemlig overfor fansen og de som har støttet og elsket ham.

Lil Peep slo seg opp via en rekke mikstaper i 2015 og 2016. I august slapp han debutalbumet «Come Over When You're Sober».

Kun timer før han ble funnet død postet han dette: