Politiet tror Lil Peep døde av overdose

Rapperen døde på turné, hvor han angivelig tok det roligere enn når han var hjemme.

Gustav Åhr fra New York, kjent under artistnavnet Lil Peep, ble funnet død i turnébussen sin onsdag kveld lokal USA-tid. Han ble 21 år gammel.

Emo-rapperens dødsfall har vakt forferdelse, og i sosiale medier debatteres hans bortgang heftig – i lys av at Lil Peep var åpen om sin bruk av sterke rusmidler, ikke minst de angstdempende pillene Xanax.

Politiet i Tucson, Arizona, hvor Lil Peep skulle spille onsdag, har gått ut med en foreløpig obduksjonsrapport, ifølge Associated Press.

Der forteller politibetjent Pete Dugan at bevisene peker i retning av en overdose Xanax. Det understrekes imidlertid at det vil ta seks til åtte uker før endelig obduksjonsrapport er klar.

I kjølvannet av Lil Peeps bortgang melder TMZ om at artistens «merch» er utsolgt fra nettbutikken hans – og at flere som rakk å bestille har fått beskjed om at det vil bli lang ventetid, noe TMZ mener har sammenheng med at nytt materiale må produseres for å møte etterspørselen.

Det amerikanske magasinet Paper har nå publisert det som kan ha vært Lil Peeps siste intervju.

Intervjuet var planlagt brukt senere, men Paper skriver at de legger det ut nå for å hedre artisten.

ETTERTRAKTET INNEN MOTE: Lil Peep (t.v.) sammen med designer Olivier Rousteing under moteuken i Paris i juni. Foto: GETTY

Der forteller Lil Peep at han hadde planer om å bli ytterligere involvert i motebransjen, og hadde håp om å bli skuespiller.

Rapperen sier også at han festet hardere når han var hjemme enn når han var på turné.

– Når jeg er på veien fokuserer jeg på jobb, men når jeg er hjemme går jeg helt berserk. Jeg er vel alltid litt gæern, men litt mindre gæern på turné.