Musiker Tommy Keene er død

Musikeren fra Maryland døde mens han sov – 59 år gammel.

Billboard er blant mediene som melder at power-pop- og new wave-musikeren Tommy Keene er gått bort.

Ifølge musikerens egen nettside, døde Keene fredelig onsdag, mens han sov hjemme i Los Angeles.

Låtskriveren, sangeren og gitaristen ga ut debut-EP-en «Places That Are Gone» i 1984, og kom med sin siste plate, «Laugh In the Dark» i 2015.

Ifølge Billboard har han kult-fans og har samarbeidet med blant andre Paul Westerberg, T-Bone Burnett, Goo Goo Dolls og Bob Pollard. Nylig varmet han opp for Matthew Sweet på turné.

Keene var fra Maryland og ga ut 12 album i løpet av karrieren, ifølge Variety.