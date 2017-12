Morens minneord til Lil Peep

Den 21 år gamle rapperen ble minnet av familie, venner og fans i helgen.

Emo-rapperen Lil Peep døde på turnébussen sin 15. november, antagelig av en overdose.

Bakgrunn: Lil Peep er død

I helgen ble en minnestund holdt ved hans hjemsted Long Beach i New York. Den ble kringkastet i sin helhet på YouTube.

Gustav Åhr, som han egentlig het, fikk en lang og varm hyllest fra sin mor, Liza Womack, som slet med å holde tårene tilbake.

Bevisst image



Hun fortalte blant annet hvordan hun og Gustavs storebror, Oskar, gikk en tur sammen dagen etter det tragiske dødsfallet – og hvordan han holdt henne oppe ved å påpeke hvor mye sønnen rakk å få til i løpet av sitt korte liv.

ELSKET: Lil Peeps dødsfall har berørt mange. Store popstjerner som Sam Smith og Post Malone har uttrykt sin sorg over 21-åringens bortgang. Foto: GETTY IMAGES

– Gus greide det. Han levde livet sitt på sine egne premisser, konstaterte moren.

Hun gjorde det klart at sønnen var veldig bevisst sin fremtoning, og at det lå en klar tanke bak.

– Han visste at mange hadde det trist på grunn av hvordan de så ut og hvor mye penger familien deres hadde. Gus avskydde den verdenen, og gjorde det tydelig for alle at han ikke aksepterte den. Jo flere tatoveringer og piercinger han tok, jo mer av et utskudd ble han.

Stolt



Lil Peep brukte imidlertid sin utskudd-status til å lage musikk som berørte mange likesinnede.

– Gus har etterlatt oss med så mye å tenke over og lære av. Vær så snill, ikke vær ignorant og tro ting om folk uten at du kjenner dem. Gå utenfor boksen, vær åpen for nye ideer. Min fine «Lil Peeper» er borte nå, men han har etterlatt seg mye vidunderlig materiale å studere. Jeg er så stolt av ham. Dere skulle bare visst hvor mye.

Samtidig med minnestunden ble et stort bilde av artisten prosjektert på parlamentsbygningen House Of Commons i London.

Lil Peeps eneste ordinære album, «Come Over When You're Sober, Pt. 1», hoppet sist uke fra 168. til 38. plass på den amerikanske albumlisten.