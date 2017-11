Keith Urbans nye låt er den store snakkisen

Da Keith Urban (50) gikk på scenen under Country Music Association Awards i Nashville onsdag, var det med et tydelig budskap.

Prisvinnerne må finne seg i å stå i skyggen av Urban og balladen «Female», en låt som er inspirert av de siste ukenes massive opprulling av anklager om sextrakassering og overgrep på kvinner.

Urban forklarte til Billboard tidligere i uken at han spilte inn «Female» så sent som 31. oktober, altså på halloween.

– Som ektemann og far til to små jenter, angår temaet meg i stor grad. Også som sønn – min mor er fortsatt i live. Låten snakker spesielt til alle kvinnene i mitt eget liv. For en fyr som vokste opp uten søstre i et hjem fullt av gutter, er det nå ganske utrolig å være omgitt av jenter. Men ikke bare i mitt eget hjem – jeg har i tillegg mange kvinnelige ansatte i staben rundt meg. Denne låten traff meg av så mange ulike grunner, sier Urban – som er gift med Hollywood-stjernen Nicole Kidman (50).

VANT PRIS: New Zealand-artisten Keith Urban med countrytrofeet for beste single. Foto: AP

Kidman skal faktisk ha vært med å kore på innspillingen, selv om hun glimret med sitt fravær på countrygallaen.

Et vers lyder som følger:

«When somebody laughs and implies that she asked for it/

Just cause she was wearing a skirt/

Now is that how it works?/

When somebody talks about how it was Adam first/

Does that make you second best?/

Or did he save the best for last?»

Ikke minst skal skandaleoppslagene rundt Hollywood-produsent Harvey Weinstein (65) ha vært med på å «fremprovosere» sangen, som er skrevet av Nashville-låtskaperne Ross Copperman, Nicolle Galyon og Shane McAnally.

– Jeg dyttet alt annet til side for å spille inn denne låten, forklarer Urban.

STJERNEPAR: Keith Urban og Nicole Kidman på Emmy Awards i september. Foto: AP

Onsdagens prisutdeling var første gang Urban fremførte «Female» live foran publikum. Både i forkant og dagen derpå er opptredenen spaltestoff i mange store medier, som Fox News, Huffington Post, Rolling Stone og E! News.

Urban gikk for øvrig ikke tomhendt hjem. Han vant trofeet for «Årets single» med «Blue Ain't Your Color», også den en ballade.

Kidman har jobbet med Weinstein i flere filmproduksjoner. Hun har selv ikke hevdet å ha vært utsatt for trakassering, men uten å nevne Hollywood-mogulens navn, har hun stått opp for alle ofre og applaudert deres mot for å stå frem.

Garth Brooks (55) vant den gjeveste prisen under Country Music Association Awards, nærmere bestemt som «Årets Entertainer». Vel så mye oppmerksomhet får countryveteranen for å ha mimet da han opptrådte under showet.

