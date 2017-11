Countrylegenden Mel Tillis er død

Ble 85 år gammel.

Mel Tillis døde søndag ettermiddag norsk tid, melder TMZ.

Countryartisten fra Florida hadde en rekke topp 10-hits og over 60 album på samvittigheten.

I Norge satte han sitt preg på poplandskapet i 1982.

Da gikk en versjon av hans kanskje best kjente låt, «Ruby (Don't Take Your Love To Town)», helt til topps på VG-lista. Den var laget av den norsk-britiske duoen Gary Holton & Casino Steel.

«Ruby» var også en internasjonal hit for Kenny Rogers og hans band The First Edition i 1969.

Brått og uventet



Blant Tillis' øvrige store slagere finner man «I Ain't Never», «Good Woman Blues» og «Coca-Cola Cowboy».

I 2012 mottok Tillis æresmedalje fra daværende president Barack Obama, for sin innsats for countrymusikken. Han var også innlemmet i Country Music Hall of Fame.

Et av hans seks barn er selv en merittert countryartist, 60 år gamle Pam Tillis. På hennes Facebook står det at dødsfallet kom brått og uventet.

– Høyt elsket og unik. En mesterlig låtskriver, briljant komiker og elsket pappa, heter det der.