Broren tror Lil Peep døde ved et uhell

Rapperens storebror mener han ikke tok overdose med vilje.

Emo-rapperen Lil Peep (21) døde onsdag, under omstendigheter politiet mener peker mot overdose av de sterke beroligende pillene Xanax.

Bakgrunn: Lil Peep er død

I USA har den unge mannens bortgang sparket i gang ny debatt om pillebruk generelt, og i hip hop-miljøet generelt – mens sørgende fans samles til offentlige minnestunder for Lil Peep.

Artistens storebror, Karl Åhr, har gitt et lengre intervju til People. Der gjør han det klart at Gustav Åhr, som Lil Peep egentlig het, var svært lykkelig den siste tiden.

Dette i klar kontrast til Lil Peeps image, som var bygget rundt prangende visuelle virkemidler, tekster om depresjon og selvmordstanker, og utstrakt bruk av rusmidler.

Var «superlykkelig»



Storebroren forteller at dødsfallet kom som et sjokk på familien, og er overbevist om at pillene han tok var dyppet i noe Lil Peep ikke kjente til.

– Han trodde han kunne ta det han tok, men han hadde fått noe han ikke visste hva var. Det var et uhell, det var virkelig et uhell. Han var superlykkelig over hvor han var i livet.

GLAD GUTT: Lil Peep beskrives som lykkelig av sin storebror. Foto: GETTY IMAGES

Karl Åhr sier at hans og lillebrorens oppvekst ikke var rosenrød, primært på grunn av en «egoistisk» far.

Men han gjør det også klart at Lil Peeps sorgtunge uttrykk var et image. Artisten skal overfor ham ha sammenlignet jobben som rapper med fribryting, hvor skuespill er en viktig del av pakken.

Hjalp suicidale



Likevel:

– Han ble så stolt da han fikk høre at suicidale mennesker fikk hjelp og lyst til å leve fordi de hadde hørt musikken hans. Han hjalp mennesker, han var ikke en som selv trengte hjelp. Han var ikke så trist som folk tror. Dette er frustrerende for en som husker ham som en glad bror.

Storebroren forteller videre at Lil Peeps rusbruk eskalerte først da han kom inn i rapmiljøet. I yngre dager drakk han ikke, men marihuana begynte han med tidlig ifølge broren.

– Jeg kan garantere at rusmidler ikke ville vært en del av livet hans om han ikke var tilknyttet den spesifikke kulturen. En kultur han ikke bare var en del av, men som han også dyttet videre, sier Karl Åhr.