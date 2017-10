Billy Joel (68) ble pappa igjen

«Piano Man» og hans 33 år yngre kone Alexis Roderick (35) fikk en datter søndag.

Billy Joel er dermed trebarnsfar. Han og kona har fra før av datteren Della Rose på to år.

Popveteranen har i tillegg en datter på 31 år, artisten Alexa Ray Joel, med en av sine tre ekskoner – tidligere supermodell Christie Brinkley (63).

Familiens ferskeste tilskudd har fått navnet Remy Anne, skriver People, som bringer bilde av den stolte nybakte pappaen.

– Mor og barn har det bra, og alle er henrykt, melder en representant for Joel.

POPLEGENDE: Billy Joel, her i Baltimore i 2015. Foto: AP

Joel og Roderick har vært sammen siden 2009. De giftet seg i 2015, mens Roderick var høygravid. Det var New Yorks guvernør Andrew Cuomo, en nær venn av Joel, som viet paret hjemme hos sangeren på Long Island.

«Piano Man» har tidligere vært gift med Elizabeth Weber, nevnte Christie Brinkley og den 32 år yngrekjendiskokken Katie Lee.

Roderick er en merittert rytter og hadde tidligere en sjefsstilling i investeringsbanken Morgan Stanley.

Joel, kjent blant annet for låter som «Uptown Girl», «Piano Man», «Just The Way You Are» og «Innocent Man», er blant verdens mestselgende artister. 68-åringen hadde mange topp 10-hits på 1970, 1980 og 1990-tallet. Han har vunnet seks Grammy Awards og har solgt over 100 millioner plater.

Privatlivet har imidlertid vært en berg-og-dalbane for musikeren, som har vært innlagt både for psykiske problemer og alkoholavhengighet.