AC/DC-gitarist Malcolm Young er død

Malcolm Young, kjent som gitarist i bandet AC/DC, døde i dag 64 år gammel.

Malcolm Young, en av grunnleggerne og medlemmene av gruppen AC/DC er død 64 år gammel, opplyser bandet.

– Det er med stor sorg at AC/DC i dag må fortelle at Malcolm Young er død, skriver bandet på sin egen Facebook-side.

Bandet hedrer han som en gitarist, låtskriver og visjonær. En perfeksjonist og en unik mann, skrives det.

– Jeg ville vært en annen gitarist uten Malcolm Young

– Jeg kjente på det da jeg hørte han var gått bort. Jeg har hørt mye på Malcolm Young som gitarist. AC/DC er en av de grunnleggende inspirasjonskildene når man holder på med rock og et veldig respektert band. Jeg husker gitarlæreren min lånte meg noen plater på 80-tallet, en av dem var «Let There Be Rock» med AC/DC, sier Knut Schreiner, gitarist i Turboneger.

STOR INSPIRASJON: Turboneger gitarist Knut Schreiner har nylig brukt AC/DC som inspirasjonskilde.

Selv om broren Angus Young er frontfiguren mener Schreiner at Malcolm var hjernen bak mye av konseptet og musikken til hardrockbandet.

– AC/DC har mye disiplin både med tanke på hvordan de formidler musikk på scenen og arrangerer en plate, det har nok mye med Malcolm Young sin personlighet å gjøre, sier Schreiner til VG.

Turboneger-gitaristen beskriver de klassiske hitene «Back in black» og «Highway to hell» som kontrollerte låter, der luften mellom slagene er det som utgjør «grooven».

– Jeg hadde nok vært en annen gitarist uten AC/DC. Det er et band jeg har kommet tilbake til og forstått på nye måter. Da Turboneger nylig spilte inn ny musikk kom AC/DC ofte opp som referanse. Jeg har egentlig blitt mer fan med årene, sier Schreiner.

Motoren i bandet

VGs musikkjournalist Morten Ståle Nilsen beskriver Malcolm Young som selve motoren i AC/DC.

VGs musikkjournalist Morten Ståle Nilsen. Nilsen omtaler Malcolm Young som selve motoren i AC/DC.

– Han var ikke en sologitarist, men en rytmegitarist som gjerne holdt seg i bakgrunnen. Han var på mange måter maskinrommet i bandet, sier Nilsen.

Ifølge Nilsen var det mange av bandets mest seriøst fans som hadde et spesielt godt blikk til Malcolm.

– Hører man mye på bandet forstår man raskt at han var vel så viktig som den mer synlige lillebroren. Han var den som hev kullet på dampen i bandet, sier han.

Da Malcolm måtte trekke seg tilbake fra AC/DC i 2014 etter at han fikk diagnosen demens var det mange som mente at AC/DC aldri kunne bli det samme uten igjen.

– Nå tror jeg de rett og slett må legge opp. De har hverken vokalist eller Malcolm som var hjertet i bandet. Det kan ikke bli det samme nå, sier Nilsen.

– Allerede et stort savn



Asbjørn Slettemark Tror Malcolm Young vil bli skrevet inn i historiebøkene som verdens beste rytmegitarist.

Musikkjournalist Asbjørn Slettemark tror Malcolm Young vil bli husket som et musikalsk geni, til tross for at han alltid sto i skyggen av lillebroren.

– Malcolm var ryggraden som gjorde at resten av AC/DC-kroppen kunne danse. Et musikalsk geni, verdens beste rytmegitarist og allerede et stort savn. Jeg holder hele Powerage-platen som Malcolm Youngs største prestasjon, forteller Slettemark til VG.

Født i Skottland

Young ble født i Glasgow i Skottland i 1953 og immigrerte til Australia med familien i 1963. Han grunnla AC/DC sammen med broren Angus i 1973, men måtte se seg nødt til å forlate bandet i 2014 på grunn av helsen.

I Youngs fravær steppet nevøen Stevie inn som gitarist på bandets turne i 2014 da de promoterte albumet «Rock Or Bust», skriver Independent.

AC/DCs Brian Johnson, Angus Young og Malcolm Young. Malcolm Young (t.h) døde i dag 64 år gammel. Han sluttet å turnere med bandet i 2014 av helsemessige årsaker.



En tredje bror, George Young, som var produsent for AC/DC, døde i oktober i år. Han ble 70 år gammel.

Den yngste av de tre brødrene, 62 år gamle Angus Young, holder fortsatt koken som rocker.