Plateanmeldelse: Marcus & Martinus – «Moments»

Popklisjeer på sitt nest beste.

ALBUM: POP

Marcus & Martinus

«Moments»

«Blocked them haters all around/they won’t bother us». På denne vekselvis barske, beskyttende og trøstende måten åpner Marcus og Martinus Gunnarsen sitt tredje studioalbum, «Moments».

Med det varsler de ellevilt populære tvillingene fra Trofors for alvor at de har rukket å bli 15 år gamle, med alt det innebærer av intens selvbevissthet, viltre hormoner og gryende swagger.

Les også: Marcus & Martinus' mamma: – Det har vært kjempetøft

Der man tidligere har kunnet mistenke manipulerende dukkemestere i kulissene bak duoen, fremstår de i denne omgang som sine egne unge herrer.

Vel er det siterte åpningssporet «Make You Believe In Love» – en pregnant oppsummering av albumets lyriske innhold, for øvrig – en liten skuffelse, produsert av stjerneprodusent Red One (Lady Gaga, Jason Derulo, One Direction) som det er.

Bedre enn Justin



Dermed er det opp til vår egen Thomas Eriksen å sparke festen i gang, noe han gjør på elegant vis bak spakene på «Please Don’t Go», der tropiske elementer leker med en god melodi.

«One Flight Away» er en bedre låt enn noe Justin Timberlake har vært involvert i på årevis, mens den Messengers/Sad Money-produserte bestenoteringen «Get To Know Ya» er like deler hektende og smart. Og tekstlinjen «You look fine/and if I’m lucky/you just might find time/to get to know me» gir jo et slags håp for den oppvoksende generasjon i disse bekmørke #metoo-tider.

«Guitar» er på sin side herlig idiotisk, og bør bli en gedigen hit før vi setter oss ned med julemiddagen.

Lukrativt år: Økte inntektene med 630 prosent

Det merkes imidlertid – symptomatisk nok for et produkt av denne typen – at det er lagt større menneskelige ressurser i første halvdel av platen enn den andre.

«Dance With You» er en forferdelig suppe av det siste tiårets mest enerverende popklisjeer, komplett med en vokallinje som parafraserer Rihanna i parodisk grad. Avsluttende «Like It Like It» er fortsatt et mas, et halvår etter at den først ble sluppet.

Men dette er og blir surmuling fra et nabolag flerfoldige mil utenfor målgruppen. Det er så visst ingen grunn til å ringe barnevernet riktig ennå.

BESTE LÅT: «Get To Know Ya»

MARIUS ASP

* Slippes fredag 17. november