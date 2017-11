Plateanmeldelse: Kygo - «Kids in Love»

Streiten slår tilbake. Han kunne med fordel slått hardere.

Kygo

«Kids In Love»

Da Kygo for kort tid siden slapp tittelsporet fra dette albumet – komplett med en forhåndsbitter «VG-anmeldelse» – var det flere av oss som kjente en pirrende kribling i ørene.

Den The Who-samplende, euforiske åttitallskaramellen hintet om en velkommen vilje til å utvide territoriet og stille inn siktet mot de øverste poptindene fremfor den døsige tropiske lagunen.

Denne uken har Kyrre Gørvell-Dahll «sniksluppet» flere låter fra «Kids In Love» hver dag. Og det må sies: Ingen av dem lever helt opp til forventningene han skapte med nevnte karrierehøydepunkt.

Mest vellykket er den nærmest sakrale «I See You», sunget med kledelig gruff av kanadiske Billy Raffoul. «Riding Shotgun» løftes av et kjølig discodrag, og den avsluttende

«This Town» (med Sasha Sloan på vokal) kommer med en hverdagsmelankoli som

føles oppriktig.

Ellers er det fortsatt for mange forutsigbare låter og anonyme vokalbidrag i buketten, enten det er OneRepublic, Justin Jesso eller John Newman som er plassert i vokalbåsen.

Tematisk tas man som lytter inn i en slags backpacker-boble der sommeren varer evig, med kjærlighet og nostalgi som de evige omdreiningspunktene. Noen subtile rusreferanser («smoking weed and writing songs») er det også gjort plass til, uten at man føler behov for å sende bekymringsmelding til myndighetene av den grunn.

Kjedelig nok er både Ellie Goulding-samarbeidet «First Time» og Selena Gomez-gjestede

«It Ain’t Me» inkludert her. Disse sangene imponerte ikke da de kom, og de gjør seg ikke bedre i albumkonteksten.

Intet er plattere enn å mislike Kygo på grunn av hvem han er – en streit, hvit gutt som har tettere kunstneriske bånd til Coldplay enn Coldcut, og som åpenbart finner glede i akkordrekker og produksjoner der nynnbarhet trumfer raffinement.

Men det hadde kjærkomment med noen håndfaste suvenirer fra sommeren. «Kids In Love» fortoner seg litt for ofte som smeltende isbiter i bunnen av drinkglasset.

BESTE LÅT: «Kids In Love»