Låtanmeldelse: Savoy – «Night Watch»

En plutselig a-ha-opplevelse.

LÅT: POP

Savoy

«Night Watch»

Familiebandet til Pål Waaktaar-Savoy har vært en berg- og dalbane når det kommer til utgivelser. Både i produksjonsfokus, men ikke minst i låtkvalitet. Noen har vært klingende musikalsk gull som det andre bandet hans senere har gjort mer «folkelig». Andre har båret preg av hans, som det går fram i den nye biografien «Tårer fra en stein», ekstreme behov for kontroll.

Paul Waaktaar-Savoy i a-ha med ny bok: Lammes av sosial angst

Bandets første låt siden 2007 er også det. Kontrollert. I Savoy-kanonen passer den inn et sted mellom «Underground» og «Man in the Park». Når det er sagt - det er lite som høres ut som det man historisk tenker på som «Savoy» her. Heller vil man ha en uimotståelig hang til å tenke på trioen Waaktaar-Savoy også er en del av. Ja, de du vet.

Les også: Millionene yngler for a-ha

«Night Watch» styres av tunge melankolske harmonier, et nydelig gitarriff og et mekanisk bassdriv som minner mer om åttitallet enn i alle fall Savoy har gjort tidligere. Bassgangen kunne vært noe som kanadiske Junior Boys kunne skrudd sammen. Frode Unneland spiller trommer som han nesten er programmert. Synthene danser som om de er stjålet ut fra et ukjent sted mellom tidlig Simple Minds og litt senere Pet Shop Boys.

Husker du? a-ha-Paul falt pladask for Linnea Dale

Følelsen av natt og tåke ligger tungt over hele låten. Som i alt fra Waaktaar-Savoys hånd er også drysset av nordisk regn og kald november forfriskende og dunkelt. Dessuten synger han nå fascienerende nært Harket.

Det er uansett en smakebit på et tidlig 2018-album. Jeg merker at dette er første gang jeg virkelig har forventninger til et Savoy-album siden, tja, «Velvet».