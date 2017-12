Alexander Rybak aktuell med MGP-comeback

Alexander Rybak lovet i 2010 aldri mer å konkurrere i MGP, men nå skal han være blant artistene som kaster seg ut i sirkuset på nytt.

Det er duket for comeback-år i Melodi Grand Prix til neste år.

Etter det VG erfarer skal Alexander Rybak (31), Vidar «Villa» Mohaugen (26), Alexander Wahlmann (31), Ida Maria (33), Alexandra Rotan (21) og Stella Mwangi (31) alle være klare som MGP-artister på nyåret.

Rybak har ikke deltatt i MGP eller Eurovision Song Contest siden han knuste samtlige rivaler og sørget for tidenes stemmerekord med «Fairytale» i Moskva i 2009. Han har imidlertid i kjølvannet av stjernestatusen vært en yndet Eurovision-gjest i en rekke land som trekkplaster til ulike nasjonale finaler.

Etter at Portugal vant i mai i år, uttalte Rybak på «God Morgen, Norge» på TV 2 at han slett ikke var fremmed for tanken på å gjøre et nytt forsøk.

– Det er et produksjonsselskap som har tilbudt meg millioner for å representere Hviterussland neste gang i Eurovision, men jeg vil mye heller gjøre det gratis for Norge. Hvis jeg i det hele tatt kommer meg videre, da, uttalte Rybak, som selv opprinnelig er hviterussisk.

MOSKVA: En lykkelig Alexander Rybak i 2009. Foto: Simen Grytøyr , VG

Også på sin egen Instagram, etter å ha opptrådt med Eurovision-stjernen Johnny Logan på «Allsang på grensen» i august i år, skrev Rybak: «Makes me wanna go for Eurovision all over again!».

Pipen har dermed fått en annen lyd enn for syv år siden. Da uttalte Rybak til VG at han aldri kom til å delta som artist igjen.

– Det blir for dumt å hoppe etter seg selv, sa han den gangen.

Rybak har ikke besvart VGs henvendelser.

NRK holder kortene tett til brystet og nekter å kommentere VGs opplysninger.

– Det er alltid spennende med rykter og spekulasjoner, men jeg kommenterer naturligvis ikke på artist- eller låtskrivernavn før offentligjøring, sier Stig Karlsen, prosjektleder og musikkansvarlig for MGP, til VG.

– Vi holder en pressekonferanse 15. januar og gleder oss veldig til å presentere en solid rekke med komponister og artister, legger han til.

Karlsen bekrefter at samtlige artister og låter i skrivende stund «er i boks».

– Avtalene foreligger, så det blir ingen endringer i oppsettet.

AKTUELL: Aleksander Walmann, her under VG-lista-showet i Bodø i sommer. Foto: Per-inge Johnsen , VG

Aleksander Walmann har hatt kort MGP-pause. Sammen med Joakim With Steen (28), best kjent som JOWST, gikk han seirende ut av den norske finalen i fjor. Duoen endte på en god 10. plass i Kiev.

Walmann forholder seg taus når VG ringer og ønsker ikke å kommentere opplysningene, utover å opplyse om at han skal opptre i pausen med JOWST. Det er tradisjon at fjorårsvinnerne går på scenen.

AKTUELL: Stella Mwangi, her i MGP i 2011. Foto: Krister Sørbø , VG

VG har vært i kontakt med Stella Mwangi, har styrt unna MGP-sirkuset etter at hun røk ut i semifinalen i Tyskland med «Haba Haba» i 2011. Heller ikke hun ønsker å kommentere VGs opplysninger.

Ida Maria har vært låtskriver for MGP tidligere, men har selv aldri deltatt i konkurransen. Hverken hun eller Vidar Villa, som stiller i MGP for aller første gang, ønsker å uttale seg om de er aktuelle eller ikke.

AKTUELL: Ida Maria, her i «Stjernekamp» tidligere i år. Foto: , NRK

Alexandra Rotan (21), kjent som live-vokalist for Alan Walker og som MGPjr-artist i 2010 med «Det vi vil», er ifølge VGs kilder en av neste års deltagere.

VG har vært i kontakt med Rotan, som ikke ønsker å kommentere.

AKTUELL: Alexandra Rotan, her som 14 år gammel deltager i MGPjr i 2010. Foto: Aleksander Andersen , NTB scanpix

Etter det VG erfarer skal Silya Nymoen (39) og Kåre Magnus Bergh (38) også i år være vertskap for finalen, som finner sted i Oslo Spektrum 10. mars.

Nytt for neste års arrangement, er at alle låtene presenteres i sin helhet på pressekonferansen i januar. De siste årene har NRK fått kritikk for kun å slippe korte smakebiter fra låtene for deretter å vente i flere uker før alle får høre de fullstendige bidragene.

Nesten 1200 låter ble meldt på til neste års MGP, noe som betyr at NRK for tredje året på rad har satt påmeldingsrekord.