Gene Simmons skal være bannlyst fra TV-gigant

Kiss-veteranen Gene Simmons (68) får angivelig aldri mer komme innenfor dørene hos Fox News, etter at han skal ha fornærmet ansatte.

The Guardian er blant mediene som melder om at Simmons skal ha gått langt over streken for sømmelig oppførsel da han tidligere denne uken besøkte TV-giganten.

Rockelegenden var gjest under to show, «Fox and Friends» og «Mornings With Maria», hvor han snakket om sin nye bok, «On Power».

Husker du? Her poserer norske Angelina (10) med Gene Simmons

Ikke navngitte kilder hos Fox News forteller at Simmons opptrådte høflig og uklanderlig under innspillingene. Han skal blant annet ha uttrykt seg i klare ordelag om hvor lite han har til overs for trakassering av kvinner – som respons på den mye omtalte #metoo-kampanjen.

Tilbakeblikk: – Jeg har 5000 sex-bevis

Blottet overkroppen

Etter showene, derimot, skal 68-åringen ha vist helt andre og mindre sjarmerende takter. Blant annet skal han ha stormet inn i et møterom, kneppet opp skjorten sin og blottet brystkassen, mens han ropte: «Kom igjen, jenter, saksøk meg!».

Han skal også ha fleipet om Michael Jackson og de gamle pedofilianklagene, og dunket boken sin i hodet på flere av kanalens ansatte.

– Det var ganske graverende, sier et øyenvitne.

IMAGE: Bassist Gene Simmons på scenen med Kiss i Trondheim i 2010. Foto: FOTO: ØYVIND NORDAHL NÆSS , VG

Fox News skal nå ha bestemt seg for å nekte å ha noe mer med Simmons å gjøre – og det for evig tid. Resepsjonen skal ifølge TheDailyBeast.com ha fått tydelig forbud mot å slippe musikeren innenfor dørene.

Gene Simmons: Vil ha patent på denne rockegesten

Israelskfødte Simmons, som til nå har vært en kjær og hyppig brukt gjest hos TV-kanalen, har ikke kommentert saken. Fox News har heller ikke uttalt seg offisielt, men et planlagt portrettintervju med artisten skal være skrinlagt.

Fox News har fra før en jobb å gjøre med å reparere omdømmet sitt etter at sex-trakasseringkandalen rundt stjernereporter Bill O'Reilly tidligere i år – og en tilsvarende sak rundt daværende FOX-sjef Roger Ailes i fjor.

Skandale: Fox-sjef fikk sparken

Gene Simmons til VG: – Når man mimer på scenen, så lyver man