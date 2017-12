Mariah Carey prøver igjen – ett år etter skandalekonserten

Da Mariah Carey (47) skulle synge det nye året inn på Times Square i New York i fjor, gikk alt rett vest. Det har ikke skremt henne.

Alt gikk nemlig galt da sangstjernen skulle fremføre hiten «Emotions» på Times Square nyttårsaften i fjor – på direktesendt TV. Teknikken streiket, og den uheldige opptredenen ble en snakkis verden over.

Tøffe tider: Mariah Carey på smell eller smell

Men i år returnerer 47-åringen til Times Square for å synge 2018 inn.

– Vi kan alle si oss enige i at det i fjor ikke gikk helt som planlagt, men vi er henrykt over å gjøre et nytt forsøk sammen for å gi Amerika en fantastisk kveld med musikk og feiring på «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2018». Vi ses på Times Square, heter det i en felles pressemelding fra Carey og Dick Clark Production.

Ny kjæreste: Han er Mariahs unge flamme

(Artikkelen fortsetter under bildet)

POPDIVA: Mariah Carey på en pressekonferanse i Tel Aviv i sommer. Foto: AFP

Besøkte Norge i fjor: Se terningkast

I år som i fjor er det TV-kanalen ABC som skal sende showet direkte. Andre artister skal også på scenen, deriblant Nick Jonas og Sugarland.

Selv om ikke alt har gått på skinner for Carey de siste årene, kunne hun triumfere på julaften. Låten «All I Want For Christmas Is You» satte global Spotify-rekord for mest spilte låt på én dag av en kvinnelig artist. 8 069 105 ganger ble låten streamet 24. desember.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Det som skjedde på direkten i fjor, var at Carey midt i fremføringen stoppet å synge og i stedet begynte å snakke til publikum, mens hennes egen stemme ljomet i playbacken.

Fått med deg? Mariah Carey med pornospøk

– Vi hører ingenting, sa Carey i løpet av de første sekundene.

Hun fortalte så til publikum at hun ikke hadde hatt noen ordentlig lydsjekk.

– Vi får bare synge, sa hun videre.

Popdivaen klarte imidlertid ikke følge notene og ba i stedet publikum fullføre for henne. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og kritikken begynte raskt å hagle i sosiale medier.

Husker du? Mariah snakket om egen puppeassistent

Sangeren opplyste etterpå at hun følte seg utnyttet av kyniske produsenter, og at sviktende øreplugger var en stor del av årsaken til fiaskoen.

– Jeg kan ikke nekte for at jeg er såret, men jeg er takknemlig for støtte fra fans og venner. Nå tar jeg tar en pause fra media for endelig å få litt tid alene og med mine nærmeste for å forberede turné, forklarte hun.

Husker du? Paradise-Iselin vil ta opp kampen med Mariah Careys julehit

Her kan man også trygt si at ikke alt gikk helt som det skulle:

Men her var sangstjernen i sitt ess: