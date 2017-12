LOS ANGELES (VG) Hun kalles for julens dronning og ikke uten grunn. Mariah Carey (47) elsker julen og alt som følger med.

Hun skrev «All I Want for Christmas is You» tilbake i 1994 sammen med Marc Shaiman. Ingen moderne julesang har vært lastet ned så mange ganger i historien. På Spotify er den avspilt 277 millioner ganger!

Nå er parhestene tilbake med nok en julesang. «The Star» er laget spesielt for den animerte filmen av samme navn og handler om Jesu fødsel sett fra dyrenes synspunkt der de følger Betlehems-stjernen til stallen med krybben.

– Vi lagde to album sammen og skrev to julesanger tidligere, men denne var noe helt annet, fordi den har et budskap. «All I Want for Christmas is You» skrev jeg for så lenge siden. Den handler om en jente som ønsker seg en hundevalp til jul, men faren hennes er allergisk mot hunder, forteller Mariah Carey til VG.

Les også: Alt gikk galt da Mariah Carey skulle synge det nye året inn

STJERNEMØTE: VGs Aud Berggren møtte Mariah Carey for en juleprat i Los Angeles. Foto: HFPA

Carey har børstet støvet av den andre låten og lagde en barnebok og en animert film til den. For en tid tilbake premierte hun «The Star» midt på dagen for pressen på Beverly Wilshire Hotell i Beverly Hills. Med på scenen hadde hun de seks år gamle tvillingene, Moroccan og Monroe, som bakgrunnskor. De er også med på platen.

– Jeg er ikke vant til å stå opp så tidlig, men det hjalp å komme i julestemning fordi scenen var dekorert med juletrær og glitter.

Akkurat slik hun elsker det. Nylig sendte hun ut bilder fra juletrekjøp i New York, som hun dekorerte sammen med kjæresten Bryan Tanaka (33). Han har vært en av hennes dansere i ti år, og er nå forfremmet til koreograf i juleshowet de turnerer med for tiden.

Men den store julefeiringen finner sted i Aspen i Colorado hvert år.

Mariah Carey sang popkongens egen låt under Michael Jacksons begravelse.

– Det er alltid snø, og vi har levende reinsdyr og julenissen kommer selvfølgelig. Vi kjører kanefart, og jeg gjorde dette i mange år før jeg selv fikk barn, for å glede andres barn, men også meg selv, for jeg elsker å feire sammen med familie og venner.

– Hvor kommer reinsdyrene fra?

– Det er en hemmelighet, men de kommer hvert år til Aspen sammen med julenissen. Det bare skjer. Jeg kan ikke forklare det, ler hun hemmelighetsfullt.

– Har du en grense for hvor mye julegaver til barna skal koste?

– Det er ikke lett nå som de er seks år og skriver ønskelister til julenissen, men jeg er sikker på at han tar pris med i betraktning!

Carey hadde konsert i Norge: Konsertanmeldelse Mariah Carey: Omgjengelig diva

– Hvordan kommer du i julestemning?

– Det er lett! Jeg har en spilleliste med julemusikk som jeg setter i gang med tidlig. Så er det å pynte treet, og fordi jeg vokste opp i New York der vi ofte hadde snø, så må jeg ha hvit jul i Aspen. Julen varer i hvert fall til 28. desember, men da er det på tide å dra til et varmere strøk, smiler Mariah Carey.

Hun bærer fremdeles forlovelsesringen til 10 millioner dollar som hun fikk av den australske milliardæren James Packer. Mariah Carey skal angivelig ha nektet å gi den tilbake da forlovelsen ble brutt.

– Siden vi snakker om gaver, så var dette en gave også. Men nå har jeg den ikke lenger på ringfingeren, forklarer hun.

Her er Mariah Careys forklaring på hvorfor alt gikk galt på Times Square nyttårsaften.

Det er ingen tvil om at Mariah Carey er en diva, men så har hun også vært berømt i snart 30 år, med en stemme som rekker over fem oktaver, og helt opp til «plystrenivået» som er det høyeste det er mulig å synge.

Hun omgir seg med en eim av eventyrlig glamour, mens hun i virkeligheten bare ønsker å sove mer.

– Men når du ikke er glamorøs eller sover? Er du i joggebukser og lager mat kanskje?

– Jeg liker faktisk å lage mat, men jeg har alltid en sou chef som hjelper meg, og jeg lager spesielt mye mat i julen.

Nå er det lett å forestille seg Mariah Carey med et champagneglass i hånden til enhver tid, også hjemme foran TV-en.

– Det stemmer! fleiper hun.

– Men som regel sovner jeg foran TV-en, og min idé om ikke å pynte seg er nok ikke som folk flest, innrømmer hun.

Carey var gift med Nick Cannon (37) i seks år før de skilte seg i 2014. Da var tvillingene tre år.

– Nick er en veldig involvert far, og alt er godt mellom oss. Noe jeg er takknemlig for, siden barna trenger et nært forhold til faren sin.

Husker du? Mariah Carey fornyet bryllupsløftene sine - i Disneyland

– Hva slags mor er du?

– Jeg elsker dem betingelsesløst og tror at det er viktigst. Jeg har et fantastisk støtteapparat rundt dem, men jeg er ingen streng mor. På noen områder ønsker jeg å være strengere, men jeg vil heller ikke at barna blir sure på meg, så sannheten er at jeg gjør det beste jeg kan, sier Mariah Carey til VG.

Hun vokste opp med moren på Long Island utenfor New York etter at foreldrene skilte seg. Moren som var operasanger oppmuntret datteren til å synge.

– Hver jul samlet mor venner som sang rundt pianoet, og den stemningen har satt spor i meg. Vi hadde ikke mye penger å rutte med, så mor kunne pakke inn frukt som gaver. Det viktigste var å kunne åpne en pakke da jeg var barn. Men gjennom mor så jeg at det var mulig å ha en karriere som sanger. Jeg elsket å synge fra jeg var bitte liten, og mor oppmuntret meg hele veien.

Carey sang backup for latinske Brenda K. Starr.

– Hun var snill nok til å ta meg med til et party der jeg møtte Tommy Mottola, og jeg snek en demotape ned i lommen hans med låter jeg hadde skrevet på videregående. Mange endte opp på mitt første album, forteller Carey.

Mottola ga henne ga henne kontrakt med Columbia Records der han var sjefen. Hun var 17 år, han 20 år eldre. De begynte å date under innspillingen av hennes første album som nådde toppen av Billboard med fire singler som ble nummer en, blant dem «Vision of Love».

Mariah Carey og Tommy Mottola giftet seg i juni 1993. Bryllupet kostet rundt fire millioner kroner.

Her viser Mariah Carey frem tvillingene sine.

Les også: Mariah nye filmdrøm

Da hennes tredje album «Music Box» kom ut, var hun en internasjonal stjerne. Året etter kom julealbumet «Merry Christmas» med «All I Want for Christmas is You». Det neste albumet «Daydream» lente seg mer mot R & B og hiphop. I 1997 begynte sprekkene i ekteskapet med Mottola å manifestere seg da paret ble enige om separasjon.

Hun la an en mer sexy image enn før med dype utringninger og ettersittende kjoler, men karrieren begynte å skli nedover etter at hun forlot Columbia og fikk kontrakt med Virgin Records, med dalende platesalg og filmen «Glitter», som var løst basert på henne selv. Filmen var en fullstendig slakt.

Etter et opphold på psykiatrisk sykehus trodde alle at hennes karriere var over.

Men Mariah Carey var ikke så lett å knekke. Hun fortsatte med filmroller og hadde suksess i «Precious» der hun spilte sosialarbeider, og hun fikk to Grammy-priser for albumet «The Emancipation of Mimi».

-– «Precious» var terapi for meg, og jeg ønsker å spille mer i film. Men musikk er min første kjærlighet, sier hun nå.

– Du har laget så mange romantiske kjærlighetssanger. Hva har du lært om kjærlighet nå som du er i 40-årene?

– Jeg vet ikke mer om kjærlighet nå enn da jeg gikk på videregående, men jeg har alltid snakket med hjertet, og det synes vel i låtene mine. Forhåpentlig fortsetter vi å lære av våre feiltrinn.

– Siden moren din oppmuntret deg til en sangkarriere, var hun til stede for å beskytte deg da du begynte?

– Jeg vet ikke om noen kan beskytte deg i denne bransjen. Hun gjorde det beste hun kunne, svarer Carey litt kort.

– Men passet hun på at du ikke ble utnyttet?

– Det er vel en skjønnssak. Men jeg tror ærlig talt at hun prøvde. Det er mange mektige folk i musikkbransjen, og du måtte bare lære på veien. Men det er også en business som alltid er i forandring. Hvordan du hører på musikk i dag er helt annerledes enn da jeg begynte.

Mariah Carey var tidlig klar over at mange artister ble utnyttet finansielt.

– Jeg var så heldig at jeg så en dokumentar om hvordan The Beatles solgte sin musikk-katalog, så jeg visste at jeg måtte beholde mine egne låter for enhver pris. Det er der makten ligger. Fremdeles er det mange som gir bort alt for en kontrakt, men de behøver ikke gjøre det, mener hun.

Hun slapp TV-kameraene tett inn på livet sitt i serien «Mariah’s World». Det var samtidig med at hun ble sammen med styrtrike James Packer.

– Angrer du på det?

– Hm, hm, hm, nei. Du kan ikke leve med anger, og jeg vil heller kalle den en turne-dokumentar, men jeg har ikke sett den. Hvis jeg gjør det, er det sikkert ting jeg vil angre på, men det var en del av livet mitt, så det er bare å gå videre.

Se da Mariah Carey kanskje hadde tatt et glass for mye!

Tilbakeblikk: Mariah gikk ned 32 kilo