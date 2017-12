Maria Arredondo (32) fødte på julaften

Sørlandsartisten og ektemannen Torstein Sødal ble foreldre på selveste julaften.

Torstein Sødal har avslørt nyheten på Facebook, hvor han skriver «Tradisjon tro: Maria fødte på julaften».

«Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte han og la han i en liten seng på Sørlandet sykehus. Det var ingen hyrder i nærheten, men det må ha vært en god bunke med engler som fulgte med, siden alt står bra til med både mor (gå du rett hjem som hun leverte!!) og barn.

I dag er det født dere en kommende venstreslegge på Liverpool FC.

Og dette skal dere ha til tegn ; han blir himla kjekk og dritgøy, akkurat som faren», skriver Sødal.

Les også: Arredondo frarådet fra å jodle eller plystre på kirkekonsert

01.14 julenatten kom en liten gutt til verden på Sørlandet sykehus, og alt står altså bra til med både mor og barn, skriver Sødal.

VG har fått tak i en lykkelig far via SMS første juledag.

– Vi er i lykkerus, skriver han med et smilefjes, og svarer slik på spørsmålet om paret har tenkt på noe navn på gutten ennå.

– Vi har ikke bestemt oss helt helt for navn ennå, men registrerer at mange har forslått at han bør hete Jesus... hehe, skriver Sødal.

Sødal og Arredondo giftet seg i 2015 etter at Sødal fridde sommeren før. Gutten er deres første barn. Fædrelandsvennen omtalte fødselen først.