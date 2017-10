Marcus & Martinus skal på Europa-turné neste år

Tenåringsstjernene Marcus & Martinus skal i februar og mars ut på turné i sju europeiske land.

De populære tvillingene offentliggjorde datoene og spillestedene for turneen på sin Facebook-side lørdag.

«We're so excited to announce our European Tour - the Moments Tour! Can't wait to see you all», skriver popstjernene.

Turneen – som har fått navnet Moment Tour – starter i Herning i Danmark 9. februar. Deretter reiser tvillingene fra Trofors til København, Helsinki, Stockholm, Berlin, Oslo, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Vienna og Zürich.

Konserten i Oslo Spektrum skal holdes 22. februar.

Tenåringene har også varslet at de kommer med et nytt album i november.

