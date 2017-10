Little Steven starter bluesstudium på Notodden

Little Steven har for lengst blitt en kjær Norgesvenn; nå starter han også bluesstudium ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Bruce Springsteens gitarist og nærmeste venn har hatt et nært forhold til Norge i mange år allerede. De siste par årene har Steven van Zandt - Little Steven - også samarbeidet nært med Notodden Blues Festival.

Nå tar dette samarbeidet ytterligere et formelt steg når Høgskolen i Sørøst-Norge har signert intensjonsavtale med Little Steven og hans stiftelse om å etablere et bluesstudium på Notodden høsten 2018.

– Jeg er stolt over at dette blir vårt første prosjekt utenfor USA, sier Little Steven i en pressemelding fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Intensjonsavtalen mellom HSN og Little Stevens Rock and Roll Forever Foundation ble undertegnet i New York i helgen. Dermed knyttes båndene mellom Norge og Little Steven ytterligere.

– Dette er flott, og det er faktisk vårt første prosjekt utenfor USA. Det er supert at det skjer i Norge, som er mitt andre hjem, sier Little Steven i en uttalelse.

Han har tidligere fortalt VG at han helt siden «Lilyhammer» har ønsket å få til noe tilsvarende i Norge.

– Helt siden TV-serien så har vi lett etter en måte å kunne ha en mer permanent tilknytning til Norge. Vi prøvde å få til noe rundt Lillehammer og en TV-linje på filmskolen, vi prøvde det meste. Så oppdaget vi Notodden, og reiste dit for noen år siden. Jeg bare forelsket meg, fortalte Van Zandt VG i sommer.

Høyskolen har ambisjon om å utvide studietilbudet til en bachelor.

- Vi er opptatt av å ha tett og god kontakt med arbeidslivet i vår region og samarbeider allerede med Notodden Blues Festival og Europas Blues Senter (EBS). Nå utvider vi satsningen internasjonalt, og inngår en intensjonsavtale med Rock and Roll Forever Foundation i New York, sier Geir Salvesen, instituttleder for estetiske fag ved HSN.

Little Steven opptrådte selv under årets bluesfestival på Notodden. Han kommer tilbake til Norge - til Rockefeller i Oslo - den 20. november.