Liam til broren: Ser frem til å møte deg igjen

Gladmelding før jul: Et av tidenes mest kranglevorne artistbrødrepar ser ut til å ha funnet tilbake til hverandre.

Noel og Liam Gallagher dannet kjernen i Oasis helt til 2009 da bandet gikk i oppløsning etter en fysisk batalje backstage mellom de to. Storebror Noel sa «nok er nok» og forlot bandet, som siden har ligget i dvale.

Siden den gang har det flydd forholdsvis mye dritt mellom de to leirene, samtidig som fansen hele tiden har hatt forhåpninger om at de to skal finne tilbake til hverandre, og gjenforene britpopbandet og servere gamle hits som «Wonderwall» og «Live forever» fra scenen igjen.

Brødrene har i mellomtiden viet tiden til soloprosjekter, begge to har gitt ut album i 2017 med ganske stor suksess i hjemlandet.

Nå, rett oppunder jul er det ting som tyder på at det er bra igjen mellom de to. Den kanskje mest rappkjeftede av de to, lillebror Liam, har nemlig sendt ut en liten hyggelig tweet som lyder slik (uten punktum eller komma, journ.anm):

«Jeg vil si god jul til team NG det har vært et topp år takk for alt ser frem til å møte deg i morgen» skriver Liam og legger til «AS YOU WERE» som er tittelen på hans siste soloalbum.

Fans lurer selvsagt på om NG er Noel Gallagher, og spør Liam på Twitter. En fan spør han: Du kommer vel ikke til å ha et sammenbrudd her på første juledag når NG ikke rekker ut ei hånd? Hvorpå vokalisten svarer: «Han har allerede strukket ut en hånd».

Og neste Twitter-svar etterlater ingen tvil: Vi er venner igjen, skriver han til twitterbrukeren Paul Blake.

Dermed er spekulasjonene i gang og mange lurer sikkert på om man kan vente seg Oasis på festivalscener verden rundt sommeren 2018.