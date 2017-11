Svakere start for Kygos andre album

Når ikke til topps i hjemlandet.

De første listeplasseringene for hans ferske langspiller, «Kids In Love», tyder på en noe dalende interesse for artisten.

Plateanmeldelse: Kygo – «Kids in Love»

På Norges offisielle salgsliste for musikk, VG-lista, går platen inn på tredjeplass. Debutalbumet «Cloud Nine» gikk rett til topps i mai 2016.

Øverst på listen troner britiske Sam Smith, med sitt første album på tre år.

Kygo greier imidlertid heller ikke å bli ukens mest populære norske artist på albumlisten: Rapperen Cezinando har andreplassen, etter å ha ligget på topp i fire strake uker.

Les også: Kygos kjæreste forteller om jetset-livet

Utenfor Norge er det heller ikke noen optimal start for «Kids In Love».

STORT SETT BLID: Kygo. Foto: JOHANNES LOVUND

I Sverige debuterer albumet på niendeplass. «Cloud Nine» nådde annenplass der i fjor.

I Storbritannia må platen nøye seg med en 35. plass. «Cloud Nine» klarte tredjeplass, til tross for blodslakt i en prominent britisk avis.

Slakter kritikerne



Kygo nå også ytret lett misnøye over norske anmeldere i utenlandsk presse, nærmere bestemt i New York-magasinet Paper.

– Jeg får de verste anmeldelsene fra norske aviser, sier han – lattermildt, ifølge Paper.

– Jeg vet ikke, de liker meg bare ikke. De er veldig «kule». De plukker gjerne opp en lokal rapper med en, unnskyld uttrykket, elendig låt, og gir den toppkarakter fordi de vil være kule og undergrunn.

Så du? Kygos «VG-slakt» av hans egen låt

Kygo medgir at han mislikte å få treere på terningen av kritikere for debutsingelen «Firestone» fordi den var «kjedelig».

– «Stole The Show» var også «dårlig». Da innså jeg at jeg aldri kommer til å tilfredsstille dem, og dessuten er jeg i en posisjon hvor jeg ikke trenger dem.

Den ferske VG-lista for låter viser at Kygo holder koken der: Denne uken har han hele fire sanger inne på topp 40, og legger beslag på plassene 4, 14, 23 og 37.

Hans foreløpig siste nummer én-hit i Norge er fortsatt singelen han startet året med, «It Ain't Me» med Selena Gomez.

Den bikker snart 600 millioner avspillinger på Spotify, og er den mest populære Kygo-sangen på streamingtjenesten til nå.