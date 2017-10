Låtanmeldelse: Kygo – «Kids In Love»

Ikke «rævva».

LÅT: POP

Kygo

«Kids In Love»

Selv om Kyrre Gørvell-Dahll tilsynelatende har det meste – inkludert nok penger til å ansette samtlige norske musikkanmeldere som personlige butlere – tyder mye på at den vedvarende kritikken fra pottitlandet her hjemme like fullt svir en smule.

Overraskende nok indikerer den ferske singelen «Kids In Love», tittelsporet fra hans kommende album, at han innerst inne ikke bare har forstått kritikken, men også bruker den konstruktivt.

«Stargazing»-EPen som kom for en måned siden inkluderte høyprofilerte samarbeid med Selena Gomez og Ellie Goulding fra tidligere i år, men den musikalske summen opplevdes snauere enn enkeltdelene. Nå har Kygo fått med seg det langt mindre kjente enmannsbandet The Night Game som menneskelig alibi.

Om bergenserens tilknytning til klubbkulturen har vært beskjeden før, er den i denne omgang skåret bort med kirurgisk presisjon. Og kanskje dette – en omfavnelse av den livsbejaende, U2-anno-1987-baserte popen som alltid har ligget hans hjerte nært – er en vei videre for Kygo.

«Kids In Love» er nemlig skulderputepop som fråtser i åttitallsmarkører og arenavibb, komplett med en pianofigur snodd direkte fra Journeys (riktignok forlengst utspilte) «Don’t Stop Believin’».

Resultatet er effektivt på grensen til det enerverende, og samtidig skamløst og euforisk nok til å smyge seg unna de mest surmagede innvendingene.

Det må imidlertid være lov å påpeke at det fortsatt finnes rom for å ta betydelig større sjanser i det kygiske universet – og i slengen minne den entusiastiske pianisten om at det finnes flere enn fem akkorder.

Men søvndyssende er dette ikke. Og da er halve jobben gjort.

MARIUS ASP