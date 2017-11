Kygos salgstall i USA går kraftig ned

Bergenserens andre album solgte under en sjettedel av hva debuten gjorde i sin første uke på markedet.

Som VG tidligere har meldt, har det vært en forsiktig start på salgslistene for Kygos andre album, «Kids In Love».

USA er blant landene hvor nedturen har vært størst, målt mot entusiasmen debuten «Cloud Nine» ble møtt med i mai 2016.

Nå er tallene for førsteukesalget offentliggjort av Chart Data.

De viser at «Kids In Love» solgte 2665 eksemplarer i sin første uke i USA.

Til sammenligning solgte «Cloud Nine» 17.198 eksemplarer i sin første uke.

Den nådde 11. plass på Billboard-listen i fjor. «Kids In Love» startet på 73. plass.

Forskjellen mellom øvre og nedre sjikt på Billboard er stor: Albumet som solgte mest i USA samme uke, Sam Smiths «The Thrill Of It All», hadde et førsteukesalg på 184.711 eksemplarer.

Når dansetoppen



Tallene ovenfor teller kun «rene» albumsalg – hvilket vil si fysisk kopi eller nedlastning av platen i sin helhet.

Streaming er medregnet i listeplasseringene, men ikke i salgstallene.

Kygos suksess er først og fremst streamingbasert.

Ifølge Billboard har «Kids In Love» et samlet salg på rundt 9000 eksemplarer, i et regnestykke hvor 1500 streams fra samme album regnes som ett eksemplar solgt.

Det vil si at låter fra albumet ble avspilt på amerikanske streamingtjenester rundt 11 millioner ganger den første uken.

Et pent tall for de fleste, men kanskje ikke for Kygo, som i 2015 ble artisten som passerte én milliard avspillinger på Spotify raskest noensinne.

Om mainstreamsuksessen i USA er moderat, er det samtidig ingen tvil om at Kygo er blant toppnavnene på den elektroniske scenen der borte.

«Kids In Love» ble det mest populære albumet i sin sjanger den første uken, og topper dermed Billboards spesialliste for «dance/electronic».

Samtidig går det så det suser internasjonalt for singelen «Stargazing», som nå har rundt to millioner daglige Spotify-spillinger og ligger på 17. plass globalt, ett hakk over den nye Eminem/Beyoncé-låten.