Her er Kygos «VG-anmeldelse» av sin egen låt

Superstjernen har lansert ny låt og har ikke store forventninger til god mottakelse fra VG. Dermed valgte han å skrive sin egen «anmeldelse».

Han er ikke bortskjemt med høy score på terningen her i huset, superstjernen fra Fana i Bergen.

Hans to siste låter har vi ikke anmeldt her i VG. Den siste låten vi trillet terning på her i huset endte på en toer. Det var samarbeidet med Ellie Goulding «First Time», som anmelder Tor Martin Bøe var lite fornøyd med:

Kygo og Ellie Goulding er verken svaret på at minus og minus blir pluss eller at pluss og pluss blir plusspluss.

Nå har Kygo lansert en ny singel med tittelen «Kids in Love». Den har VG ikke anmeldt, men artisten har selv lagt ut sin egen VG-mottakelse på hjemmesiden til Kyrre Gørvell-Dahll, som Kygo egentlig heter.

Han har brukt VG-terningen som ender på en toer. Og teksten lyder:

«Nok en sinnsykt rævva låt som kommer til å floppe».

VG forsøkte å få en kommentar fra co-manager Jan M. Bjordal for å høre litt om bakgrunnen for anmeldelsen, men han hadde ikke tid til å snakke med oss fredag kveld.

Kygos egen anmeldelse føyer seg da inn i rekken av toere fra 2017. Samarbeidslåten med Selena Gomez fra februar, «It ain't me» fikk en toer av Sandeep Singh; Gørrkjedelig stjernekrangel