a-ha og Kygo kritiseres for å spille konserter i Israel

De norske superstjernene støtter apartheid-politikk ved å opptre i Tel Aviv, mener artister og palestinsk organisasjon.

I senere tid har en rekke store internasjonale artister satt opp konserter i Israel, enten for første gang eller første gang på lenge.

Dette har vakt oppsikt og skapt debatt med skarpe skillelinjer. Særlig mye oppstuss har det vært rundt Radiohead og Nick Caves opptredener i landet.

I frontlinjen står bevegelsen Boycott, Divestment, Sanctions (BDS).

Deres offisielle mål er ifølge Wikipedia «at Israel trekker seg fullstendig ut av de okkuperte områdene på Vestbredden og Golanhøyden, at israelske arabere skal oppnå samme rettigheter som israelske jøder, og at alle palestinske flyktninger skal ha rett til å vende tilbake til sine hjemsteder som de forlot ved opprettelsen av staten Israel i 1948».

Nå retter BDS skytset mot Norges største globale stjerne akkurat nå, og den største norske popgruppen noensinne.

Sammenligner med Sør-Afrika



Kygo spiller i Tel Aviv lørdag kveld; a-ha skal dit 21. juni 2018.

– Ved å spille i Israel, hjelper Kygo og a-ha Israel med å dekke over sin okkupasjon, sin kolonisering og sin apartheid-politikk, og med fortsatt å undertrykke palestinere, sier styremedlem Hind Awwad i BDS til VG.

GÅR HARDT UT: Hind Awwad i BDS. Foto: BDS

Hun trekker paralleller til åttitallet, da FN støttet en kulturell boikott av apartheidstaten Sør-Afrika. Artister som opptrådte der gjorde det med risiko for å bli uglesett i etterkant.

– Konsertene med Radiohead og Nick Cave nylig gjorde det klart at det å opptre i Israel aldri bare handler om musikk, sier Awwad.

– Det er en politisk handling, hvor artistene som opptrer gir Israel tillatelse til å fortsette med sitt regime. Vi oppfordrer Kygo og a-ha til å respektere den ikkevoldelige palestinske linjen, og ikke opptre i Tel Aviv.

Blir trist av Kygo og a-ha



BDS støttes av en rekke artister. Mest prominent er den tidligere Pink Floyd-sjefen Roger Waters.

Hans engasjement førte til at tyske TV- og radiokanaler denne uken avlyste planer om å kringkaste to Waters-konserter til sommeren. Årsaken skal ha vært at de mener Waters bidrar til antisemittiske holdninger.

En annen BDS-supporter er den tunisiske artisten Emel Mathlouthi. Hun opptrådte på Nobelkonserten i 2015, etter at en dialoggruppe fra hennes land fikk prisen.

SPILTE SAMMEN: Emel Mathlouthi på pressekonferansen for Nobels Fredspris 2015, sammen med a-ha. Fra venstre: Paul Waaktaar Savoy, Magne Furuholmen og Morten Harket. Foto: NTB SCANPIX

På samme konsert spilte Kygo og a-ha.

– Da feiret vi det tunisiske folkets frigjøring fra tiår med diktatur og mishandling. Jeg støtter også det palestinske folkets rett til å leve med verdighet og rettferdighet, og som så mange andre artister nekter jeg å spille konserter som normaliserer Israels urettferdige og ulovlige okkupasjon, sier Mathlouthi til VG.

– Det gjør meg trist at Kygo og a-ha, artister jeg respekterer og beundrer, bruker sine stemmer til å opprettholde denne avskyelige okkupasjonen, i stedet for å støtte palestinernes rett til selvbestemmelse og menneskerettigheter.

Demonisering



Bergenskvartetten Razika har fra før markert sin støtte til boikott av Israel.

– Selv om man ikke ønsker å ta et politisk standpunkt som artist, er Israel/Palestina-konflikten såpass betent at det ikke går an å være nøytral, mener vokalist Marie Amdam.

– Med den aggressive bosetningspolitikken landet fortsetter å føre mot Palestina, mener jeg artister bør tenke seg om to ganger før de velger å spille der. Å opptre i Israel kan bli oppfattet som politisk støtte til staten, og det mener jeg man må være klar over.

DEMONSTRERTE: Razika i 2016. Fra venstre: Marie Moe, Maria Råkil, Embla Karidotter og Marie Amdam Foto: RAZIKA

Ervin Kohn, profilert styreleder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, reagerer på oppfordringene om boikott og det han mener er demonisering av Israel.

– Det må gå an å bruke begge øyne. Jeg er imot bosetninger, men støtter Israel og det palestinske folks nasjonale aspirasjoner. Å boikotte Israel er forkastelig.

REAGERER: Ervin Kohn. Foto: THERESE ALICE SANNE

Han understreker at en stor andel av Israels befolkning er arabisk.

– De nyter alle de friheter vi har i Norge og som arabiske befolkninger i arabiske land bare kan drømme om.

Trakassering



Viseambassadør Dan Poraz ved Israels ambassade i Norge kaller boikottoppfordringen «kontraproduktiv».



– Det oppnår ingenting, det hjelper ikke på forholdet mellom Israel og palestinere. Spørsmålet er også hvem som boikottes her. Det er jo ikke den israelske regjeringen artistene opptrer for, det er folk som ønsker å nyte kultur. Jeg synes ikke man burde blande politikk og kultur.

Sammenligninger med Sør-Afrika på åttitallet har han liten forståelse for.

– I Sør-Afrika var det en minoritet av hvite som undertrykket svarte. I Israel er det to nasjonale bevegelser som står mot hverandre.

Ambassadøren viser til utsagn Nick Cave kom med på en pressekonferanse i Israel, hvor Cave mente at BDS truer artisters ytringsfrihet – og konkluderte med at organisasjonen utilsiktet fikk ham til å ønske å spille der.

TAR TIL MOTMÆLE: Viseambassadør Dan Poraz ved Israels ambassade i Oslo. Foto: NTB SCANPIX

– En ting er hva man velger å gjøre selv. Det blir noe helt annet når man henger ut og trakasserer andre musikere for det de gjør.

– Roger Waters sa til Nick Cave at det ikke handler om Caves ytringsfrihet, men om palestineres menneskerettigheter?

– Menneskerettighetene skal tas på alvor, men boikottbevegelsen angriper og prøver å sensurere de stemmene som går imot deres politiske agenda. Det er behov for mer dialog, ikke boikott.

Poraz funderer over hvorvidt noen mener det bare er jøder som ikke skulle se disse konsertene.

– I Israel har vi også 20 prosent arabere – skal ikke de få se a-ha spille? Eller regnes de som verdt å ofre for de som vil ha boikott? Jeg vet ikke.

– Ambassaden har twitret om konsertene; er myndighetene involvert i arrangementene?

– Selvfølgelig ikke, overhodet ikke. Det er private arrangører. En kulturell boikott mot 8,5 millioner mennesker betyr i praksis at man mener disse 8,5 millionene skal holdes ansvarlige for regjeringens politikk.

a-ha-manager Harald Wiik sier det slik når VG tar kontakt:

– Så vidt jeg er kjent med deltar ikke a-ha for tiden i boikott av noe land, by eller folk på hele kloden.

– Kritikken går på at a-ha viser støtte til Israels myndigheter ved å holde konsert der, og at det ikke kan sees på som annet enn et politisk standpunkt. Hva tenker du om det?

– Slik har vi aldri tenkt om konserter noe sted noen gang. Det minner om en totalitær tankegang.

– a-ha har turnert verden rundt siden 1985, men aldri spilt i Israel. Hva er grunnen til at de velger å gjøre konsert der nå?

– Hvilke konserter a-ha takker ja til avgjøres i hvert enkelt tilfelle av praktiske, produksjonsmessige, økonomiske og kunstneriske kriterier.

Kygos co-manager Jan M. Bjordal ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til artistens hjemmeside.

Den ble fredag oppdatert med følgende tekst:

«Kygos musikk bringer glede og lykke på tvers av grenser, politikk og religion. Men også i festsammenheng er det viktig å huske de som kjemper for å forsvare menneskerettigheter verden rundt.»