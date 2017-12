Paolo Vinaccia: Trodde ikke han fikk overleve jula

Kroppen til trommevirtousen Paolo Vinaccia (63) er kraftig herjet av kreft. Han ble gitt opp av legene allerede i 2009, og nå er hans dommedag her.

I alle fall heter den det, den ferske platen «Dommedag, ifølge Paulus», som inneholder musikken fra Paolo Vinaccias verk av samme navn, urfremført under Oslo Jazzfestival i 2015.

Han har selv levd med kreft i kroppen i over åtte år, og tumlet rundt i et kontinuerlig vakuum med håp og fortvilelse som ytterpunkter. «Dommedag, ifølge Paulus» er selvfølgelig relatert til hans egen sykdomsbakgrunn, men her slipper han i stedet til seks andre alvorlig kreftsyke personer som forteller sine historier gjennom videobilder. Én av dem døde rett før urfremføringen i 2015.

– Det var så viktig for meg å gjøre dette, så sterkt å se at disse seks personene tenkte mer på de pårørende - sine kjære, sin familie, sine venner - enn at de selv snart skulle dø. Det var 1000 gråtende mennesker som gikk ut av Oslo domkirke den dagen, sier Vinaccia til VG.

– Få tilbake evnen til å stoppe opp

Da følte han virkelig at budskapet ved verket nådde frem.

– Vi må slutte å stresse. Vi har blitt egoister uten egentlig å vite det. Vi er for opptatt av å kjøpe og selge biler og leiligheter og skaffe oss en plass i solen. Vi må rett og slett få tilbake evnen til å stoppe opp. Klemme en venn, eller innse at å spise søndagsmiddag med mor ikke er et ork, men noe hyggelig. Dette ligger jo i min kultur, sier Vinaccia, som kom til Norge fra Italia for snart 30 år siden og siden har spilt med det som kan krype og gå av norske artister.

Her forteller Paolo Vinaccia selv om dødsdommen.

– I Norge er det mer slik at du betaler inn 100 kroner til Redd Barna, så har du fått renset samvittigheten for det neste året, humrer han.

Paolo Vinaccia trodde aldri han skulle overleve denne julen. Derfor gikk han også ned på knærne for kjæresten Trude Semb på scenen fra Norwegian Wood-festivalen i sommer, der han spilte med blant andre Frode Alnæs.

– Hun visste ingenting. Hun trodde kanskje at hun skulle synge, men så kom presten ut på scenen. Det var ganske morsomt, sier han.

– Jeg gjorde det fordi jeg er forelsket, men så er det også dette med kreftdiagnosen. Jeg fikk to til tre måneder igjen å leve, da har man ikke god tid hvis man først skal gifte seg, sier han, og fortsetter:

– Vet du, alle burde få seg en skikkelig karamell på et tidspunkt. Få tid til å tenke, se seg rundt og finne ut hva det egentlig er du driver med. Du blir mer opptatt av alt, mer åpen. Horisonten utvides, mener Paolo Vinaccia.

Driver alternativ behandling

I 2011 ble trommekunstneren Spellemann-nominert for platen «Very Much Alive». Den skulle egentlig hatt tittelen «In Memory Of», men ble endret etter en vellykket kur hos italienske leger. De to titlene understreker kontrastene i livet hans de siste årene.

GÅR ALTERNATIVT: Paolo Vinaccia er overbevist om at alternativ medisin har gjort at han plutselig er blitt bedre igjen de siste månedene. Så sent som i sommer fikk han to til tre måneder igjen å leve av legene. Nå har han fått til påske - i denne omgang. Foto: Hampus Lundgren , VG

Legene her hjemme kaller Vinaccia for Mirakelmannen, ettersom han har overlevd flere omganger med kreft.

– De skjønner ingenting, de har jo oppgitt meg! Men jeg driver endel med alternativ medisin, det har helt klart hjulpet meg de siste månedene. Jeg har en uhyre sjelden krefttype som samlet kalles MANEC (mixed adenoneuroendocrine carcinoma, red.anm). Det er gjerne en kombinasjon av svulster. Hos meg starter det i spiserøret og går ned til leveren. Den er forresten tre ganger så stor som den skal være nå. Men alt jeg har av svulster i kroppen har krympet 40 prosent den siste måneden. Jeg tror det er den alternative medisinen som gjør utslaget. Og masse grønn mat, sier han.

– Nå har jeg fått garantert til påske. Så får vi se hva som skjer etterpå. Jeg kjenner to stykker som rett og slett ble sendt hjem med morfin for å dø. De dro til klinikker i henholdsvis Florida og Amsterdam og ble frisk på seks uker. Vi får se.