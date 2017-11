Hip hop-stjernene Nelly og Wyclef Jean til Norge

I den første utgaven av «We Love the 2000s» har arrangøren hentet inn to store amerikanske navn.

25 artister er klare til å fylle Telenor Arena med noen av 2000-tallet største hits i november neste år. De amerikanske artistene Wyclef Jean og Nelly hentes inn som headlinere, og tar kanskje med seg store hits som «911» og «Hot in Herre».

Konferansier Stian «Staysman» Thorbjørnsen håper i alle fall på sistnevnte. Den låten har han nemlig et spesielt forhold til i ungdomstiden.

– Hver gang han sang «take of all your clothes» så måtte jeg kle meg naken. Det var en tradisjon i hele ungdomstiden. Én gang ble jeg kastet ut av en nattklubb fordi jeg jeg kledde av meg, sier han og ler.

Han forklarer at det nærmest er en tvangstanke at klærne må av når låten kommer på, og han ser ikke bort ifra at skjørta ryker under arrangementet.

MÅ KLE AV SEG: Stian «Staysman» Thorbjørnsen er ikke fremmed for å vise seg fram i baris. Her under VG-lista i 2015. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Jeg oppfordrer alle som er der til å kle av seg. Slik at det ser ut som en nudistcamp i Telenor Arena, ler han.

Wyclef Jean er ikke fremmed for Norge. Han var her sist i 2015, hvor han var innom både Bergen, Kristiansand og Oslo. Han spilte også på Nobelkonserten i 2001 og 2009.

Nelly slo igjennom i 2000 med albumet «Country Grammar» og har tre Grammy-priser under beltet. Hip hop-artisten var på norgesbesøk i fjor da han sto på scenen på Rockefeller i Oslo.

– Vårt tiår

Thorbjørnsen forteller at det er ekstra spesielt å være konferansier under 2000-tallets hyllest neste år. Da han selv ble 18 år ved årtusenskiftet tilbrakte han mange sene kvelder dansende til flere av artistene som skal stå på scenen.

– Jeg var på «We Love the 90s» i fjor. Jeg har aldri hatt det så moro før. Det var en nostalgitur ut av en annen verden. De som skal spille på «We Love the 2000s» kan jeg relatere meg enda mer til. Vi debuterte jo i 2007, så det er også vårt tiår, sier han og viser til duoen «Staysman & Lazz».

Andre artister som skal lage 2000-tallsstemning er Cascada, a1, Italiobrothers, Amy Diamond og Las Ketchup.

I en pressemelding skriver Nordic Beats, som er arrangør, at det er den hittil største line-upen de har hatt noensinne, og at de forventer et utsolgt Telenor Arena.