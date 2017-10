Sam Smith kommer til Norge

Norgesvennen Sam Smith tar turen til Oslo i april neste år.

Briten, som tidligere har fortalt at Maria Mena var en stor påvirkningskraft på musikken hans, kommer til Oslo og Telenor Arena 23. april 2018, forteller arrangøren Atomic Soul.

Det blir første gang Smith kommer til Norge. Han skulle til Bergen i 2015, men måtte avlyse flere konserter etter en operasjon på stemmebåndene.

Sam Smiths rakettkarriere startet i 2012 da han sang på Disclosures hit «Latch», men det var med debuten «In The Lonely Hour» i 2014 at han sikret seg blant annet fire Grammy-priser og en Brit Award for årets gjennombrudd.

Den mest kjente singelen derfra, «Stay With Me», ble også midtpunktet i en affære der han ble beskyldt for å ha kopiert Tom Pettys «I Won't Back Down». Saken løste seg i minnelighet ved at Petty og medkomponist Jeff Lynne også ble kreditert som låtskrivere.

JAMES BOND: Sam Smith vant Oscar for Beste originalsang med «Writing's on the Wall» fra James Bond-filmen «Spectre» i 2016. Foto: Lucy Nicholson , Reuters

I 2015 ble Smith spurt av Q Magazine hvilke to album som forandret livet hans. Da trakk han fram Amy Winehouse-debuten «Frank» - og Maria Menas «Cause And Effect».

Smith sa da at han ble uvel første gang han hørte platen til Maria Mena.

– Fordi jeg ikke kunne fatte at hun avslørte alle disse private tingene om seg selv. Men det endret mitt liv, for det fikk meg til å sette meg ned ved et piano og skrive ærlige sanger. Da forsto jeg hvorfor hun gjorde det, fortalte han.

Låt om eks

Smith har fortalt at den første singelen på den kommende platen, «Too Good at Goodbyes» handler om forholdet til en ekskjæreste:

– Denne låten handler om et forhold jeg var i og om å bli dumpet. Det har gått lang tid siden jeg kom med ny musikk, og jeg føler at denne første singelen setter tonen for hva dere har i vente, sa han da den kom i september.

