Us Weekly: Justin Bieber og Selena Gomez er sammen igjen

Pop-turtelduene skal ha funnet tilbake til hverandre i kjølvannet av helsekrisen til Selena Gomez.

Tre år etter at de avsluttet til-og-fra-forholdet, skal Justin Bieber (23) og Selena Gomez (25) ha blitt kjærester på nytt. Det hevder anonyme kilder overfor ukebladet Us Weekly.

En rekke amerikanske medier har den siste tiden rapportert om at de to har tilbrakt tid sammen etter at Gomez nylig brøt med musikerkjæresten The Weeknd (27) etter ti måneder.

Bieber på sin side har hatt flere romanser. Den siste tiden har det imidlertid vært stille på kjærlighetsfronten for den kanadiske superstjernen.

– Selena og Justin er sammen igjen. Selena og The Weeknd rundet av forholdet i vennskapelighet. Det var helt udramatisk, og bruddet var ikke på grunn av Justin, uttaler en kilde til ukebladet, som bringer flere ferske bilder av paret.

Vennene håper angivelig at Gomez er forsiktig, fordi hun har kommet seg så godt etter operasjonen, og de vil ikke at noe skal opprøre henne. Hun tok bruddet svært tungt sist.

– Men Selena har alltid hatt følelser for Justin, hevder vedkommende.

NYOPERERT: Selena Gomez på BoF 500 Gala i New York i september – kort tid etter nyreoperasjonen. Foto: AP

En annen kilde hevder at Bieber og Gomez har bestemt å legge fortiden bak seg. De mener begge at de er blitt voksne og modne i løpet av den tiden som har gått siden romansen havarerte.

– De gjenopptok kontakten helt nylig.

Nyrene kollapset

Nyheten om at Bieber og Gomez på nytt er et par, kommer kort etter at Gomez informerte omverdenen at hun har vært gjennom en omfattende operasjon. På grunn av sykdommen lupus, sviktet nyrene, og popstjernen måtte få transplantert en ny nyre. Venninnen stilte opp som donor.

– Nyrene mine var rett og slett ferdige, forklarte Gomez i et TV-intervju nylig.



Bieber valgte tidligere i år å avbryte sin pågående verdensturné for å hvile og fokusere på privatlivet.

Det var i 2011 at de to popyndlingene ble kjærester første gang. Da var han bare 16 år og hun 18. I tre år hadde de et av-og-på-forhold, før det så ut som om de gjorde det slutt for godt.

