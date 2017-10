Paola Paulin utpekt som Justin Biebers nye flørt

Justin Bieber (23) skal ha falt for modellen og skuespilleren Paola Paulin (26).

Den kanadiske popstjernen skal flere ganger den siste tiden ha blitt observert og avbildet sammen med meksikanskfødte Paulin. Blant annet skal Bieber i forrige måned ha tatt med seg sin tre år eldre flamme til en kirke han ofte besøker i Beverly Hills.

For to dager siden skal paret på nytt ha tatt turen til kirken, skriver bladet Us Weekly, som siterer en ikke navngitt kilde på at «Justin og Paola er veldig betatt av hverandre».

Paret skal også onsdag ha vært på romantisk middag i Hollywood.

– De var helt oppslukt av hverandre og brydde seg ikke om at de ble sett, sier kilden.

Også flere medier bringer paparazzibilder av de to fra den siste tiden, deriblant People og New York Daily News.

Paulin er modell, men også kjent fra TV-serien «Ballers», hvor hun for to år siden spilte rollen som Michelle. Hun er ikke ulik Biebers berømte eks, Selena Gomez (25), av utseende.

Hverken Bieber eller Paulin har kommentert romansepåstandene.

Bieber kunngjorde for noen måneder siden at han avlyste den pågående turneen for å å prioritere privatlivet og helsen. Siden har han ifølge en rekke amerikanske medier blitt en enda mer ivrig kirkegjenger enn han var.

I en åpenhjertig post på Instagram, skrev 23-åringen:

«Jeg tar denne tiden nå, fordi jeg vil være bærekraftig. Jeg vil at karrieren min skal være bærekraftig, men også sinnet, hjerte og sjelen, slik at jeg kan være den mannen jeg vil være, ektemannen jeg til slutt vil være og faren jeg vil være. (...) Jeg har til tider latt min usikkerhet få overtaket på meg. Jeg har latt mine ødelagte forhold diktere måten jeg forholdt meg til folk, og måten jeg behandlet dem på. Jeg lot bitterhet, sjalusi og frykt styre livet mitt.»

Bieber rakk å besøke Stavanger før han skrinla resten av turneen.

Selena Gomez, som hadde et av og på-forhold til Bieber i tre år, er nå kjæreste med artisten The Weeknd (27). Nylig betrodde lupus-syke Gomez at hun har vært gjennom en nyretransplantasjon.

I fjor hadde Bieber også en kort lang flørt på gang med Lionel Richies modelldatter Sofia (18).

