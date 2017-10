Andre Lindal lagde en av Justin Biebers største hits – dette tjente han

Nordmannens amerikanske mentor og partner mener utbyttet er «kriminelt» dårlig.

En rekke norske låtskrivere og produsenter har gjort det skarpt som bakmenn i den amerikanske popbransjen det siste tiåret.

En av dem som tilsynelatende skjøt gullfuglen er oslomannen Andre Lindal (40).

I 2012 var han medprodusent og en av fem låtskrivere på det som skulle bli en av Justin Biebers største slagere: «As Long As You Love Me», som blant annet nådde sjetteplass på den amerikanske hitlisten.

Men særlig rik av den ble Lindal ikke.

I alle fall ikke om man spør hans partner, amerikanske Rodney Jerkins – en av tidenes største plateprodusenter, med hits for folk som Michael Jackson, Beyoncé og Lady Gaga på CV'en.

Jerkins deltok nylig på et seminar for låtskrivere og musikkforleggere i Los Angeles. Der trakk han frem Lindals historie som et eksempel på hvor ille det står til økonomisk i den nye, streamingbaserte musikkøkonomien.

ENGASJERT: Rodney Jerkins (nr. 2 fra venstre) på seminaret omtalt i denne saken. Foto: GETTY

I en sak om seminaret publisert av Digital Music News kommer det frem at Lindal, med 20 prosent av låtskriverrettighetene, tjente i underkant av 1,2 millioner kroner på Bieber-hiten i løpet av det første halvannet året sangen var ute.

425.000 av disse stammet fra radio, hvor låten var spilt 347.820 ganger.

Sjekk: Dette er Andre Lindals store landeplage i Norge

– Kødder du?



Det er imidlertid når han kommer til tallene fra streamingtjenestene Jerkins blir hissig.

Den amerikanske tjenesten Pandora hadde ifølge ham over 38 millioner spillinger av «As Long As You Love Me». Dette ga Lindal 2227 kroner.

Over 34 millioner spillinger på YouTube ga nordmannen 1748 kroner.

– Dette er, etter min mening, når jeg ser på tallene, kriminelt, sier Jerkins ifølge Digital Music News.

Hitgiganten forklarer deretter hvordan det å skape musikk gir den beste følelsen han kan tenke seg.

– Du har laget det, og det er ditt. Og så havner det hos et selskap og blir spilt 30 millioner ganger. Og det eneste som kommer ut av det er et par tusen kroner? Kødder du med meg?

FIKK NORSK HJELP: Justin Bieber. Foto: AFP

Jerkins forklarer videre at en kar som Lindal ikke får leve «den amerikanske drømmen» slik musikkindustrien er nå.

Les også: Utpekt som Biebers nye flamme

Videre uttrykker han bekymring over hvordan låtskrivere i Hollywood skal klare å betjene husleien med dette utgangspunktet.

– Problemet er at hvis streaming tar over, og tallene ikke stemmer overens – hvordan skal folk få finansiert sin begavelse økonomisk?

– Ikke rettferdig

VG har vært i kontakt med Andre Lindal, som fortsatt bor og jobber i Los Angeles, tilknyttet Jerkins' forleggervirksomhet.

Lindal sier at tallene hans arbeidsgiver legger frem er korrekte. Han stiller seg også bak Jerkins' kritikk av streamingtjenestene.

– Det er en lei virkelighet det kreative miljøet står overfor om dagen, sier Lindal, som ellers har skrevet sanger for blant andre Britney Spears, Maroon 5 og Kelly Clarkson.

FANT TONE(N): Rodney Jerkins og Andre Lindal lagde en låt for Tone Damli i 2012. Foto: DAVID ERIKSEN

Inger Elise Mey er avdelingsdirektør for onlinemedier hos organisasjonen TONO, som forvalter rettigheter for låtskrivere. Hun ser ikke blidt på situasjonen Lindal og hans yrkesgruppe har havnet i.

– Det er ikke rettferdig, dette her, og vi jobber med å gjøre noe med det. Det er et stort problem hvor lite streamingtjenestene betaler rettighetshavere av verdiene som skapes, særlig i USA.

TROR PÅ BEDRING: Inger Elise Mey. Foto: TONO

Mey forteller at juridiske eksperter fra flere europeiske TONO-selskaper for tiden har jevnlige møter med EU-politikere.

– De jobber med å tette hullene i lovgivningen hvor YouTube, Facebook og andre store plattformer seiler under et «safe harbour»-flagg hvor de ikke trenger å ta ansvar for innholdet. Og jeg tror vi skal greie å ansvarliggjøre dem i langt større grad.

Betaler milliarder



Mark Jansen, talsperson for YouTube, påpeker overfor VG at YouTube ikke er en musikktjeneste, men en videotjeneste.

Han sier også at de samarbeider med musikkbransjen om å skaffe større inntekter til artister, selskap og forleggere.

Fikk du med deg? Svidde av millionbeløp på oppvarmingsturné

– Bare det siste året har YouTube betalt over åtte milliarder kroner til musikkbransjen, fra reklame, og tallet øker årlig som følge av lisensavtalene vi har med det store flertallet av selskaper og forleggere, sier Jansen.

Han mener at Justin Bieber er et eksempel på artist som har brukt YouTube til sin fordel salgsmessig, ved å legge ut video til samtlige spor fra albumet «Purpose» der.

– Da albumet ble sluppet hadde videoene over 100 millioner visninger. Seks uker etter slipp var platesalget på over en million, og stigende.

Pandora har ikke besvart VGs henvendelse om kommentar til saken.