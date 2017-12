Lorde får kritikk for å ha avlyst Israel-konsert

Møtte motstand da hun satte opp konserten. Nå blir artisten hudflettet for å ha trukket seg.

Israel har de siste årene tiltrukket seg en stadig større skare av internasjonale popstjerner, som har spilt konsert der for første gang eller første gang på lenge.

For en uke siden satte også popkometen Lorde fra New Zealand opp konsert der til sommeren, i den mest populære byen for slike tilstelninger, Tel Aviv.

Fans av 21-åringen satte umiddelbart igang kampanjer for å få henne til å avlyse. Den propalestinske bevegelsen BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) engasjerte seg også.

På julaften gjorde Lorde det klart at hun dropper konserten.

– Ung og uvitende

– Jeg leste mye og oppsøkte ulike meninger før jeg bestemte meg for å sette opp en konsert i Tel Aviv, men jeg er ikke for stolt til å innrømme at jeg tok feil valg her, het det i en pressemelding fra artisten.

En av konsertens promotører, Eran Arielli, skriver på Facebook at han var «naiv som trodde en artist på hennes alder ville takle presset det medfører å opptre i Israel».

Israels kulturminister, den kontroversielle og høyreorienterte Miri Regev, kom også raskt på banen. Hun ber Lorde om å kjempe for kultur ubesudlet av utenrikspolitikk.

Mandag kveld omtaler The Jerusalem Post saken på lederplass.

SPILTE I ISRAEL: Kygo avbildet under sin konsert i Tel Aviv 2. desember. Foto: GETTY IMAGES

De stempler Lorde som ung og uvitende, og lurer – i likhet med mange på Twitter – på hvorfor hun ikke også kansellerer sine konserter i Russland.

– Russlands okkupasjon av Ukraina, deres grusomheter i Georgia og Tsjetsjenia, og deres undergraving av elementære menneskerettigheter er tydeligvis ikke nok for en boikott, skriver avisen, og mener videre at Lorde nå setter seg selv i bås med regimer som Nord-Korea, Jemen og Syria.

Ungt tilskudd



De mest omtalte konsertene i Israel de siste månedene var med Nick Cave og Radiohead, som begge har tatt til motmæle mot BDS i intervjuer.

Bevegelsens mest kjente støttespiller blant artister er det tidligere Pink Floyd-medlemmet Roger Waters.

En rekke artister støtter BDS, men de store kontemporære profilene er det ikke så mange av. Lorde er i så måte et ganske sjeldent tilfelle av at en ung, populær og innflytelsesrik artist stiller seg bak deres sak.

Lordes siste album, «Melodrama», har de siste ukene figurert skyhøyt på årsbestelister over plater utgitt i 2017.

NME, Cosmopolitan, Stereogum, Entertainment Weekly og Consequense Of Sound er bare noen av publikasjonene som har utropt den til årets høydepunkt.