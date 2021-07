I VINDEN: Madcons 14 år gamle hit har fått nytt liv. Fra venstre: Tshawe Baqwa (41) og Yosef Wolde-Mariam (42). Foto: Olav Stubberud/Sony Music

DJ lagde «Beggin’»-versjon: Kritiserer Måneskin og Madcon

Fransk DJ som beskyldte Madcon for å ha kopiert ham i 2007 står fast ved anklagen, men synes den norske duoens versjon overgår Måneskins listetoppende utgave.

Av Thomas Talseth

Som VG omtalte mandag, har Madcon fått stor økning i strømmetrafikken på sin versjon av sekstitallsslageren «Beggin’» – i kjølvannet av Eurovision-vinnerne Måneskins utgave, som ligger øverst på Spotifys globale hitliste.

Madcons versjon var en massiv hit i Europa i 2007 og 2008. I sosiale medier refereres det også nå til den som «Madcons original» av mange.

«Pinlig»

Men allerede i 2007 ble det stilt spørsmål rundt hvor original Madcons coverversjon var.

«Det er kanskje litt lite oppfinnsomt å gi den ut samme år som franske Pilooski hadde en hit med sin variant», skrev Dagsavisen i en anmeldelse den gang.

Flere måneder før Madcons versjon kom ut slapp et britisk storselskap en «Beggin’»-remiks laget av franske Cédric Marszewski, under DJ-aliaset Pilooski.

Hans versjon ble en klubbhit i Storbritannia, men havnet etter hvert helt i skyggen av Madcons coverversjon.

I et intervju med Dagbladet sommeren 2008 tok han et kraftig oppgjør med den norske duoen og deres variant av «Beggin’».

SLAKTET MADCON: Cédric Marszewski (45), også kjent under DJ-navnet Pilooski. Foto: Privat

Der uttalte han at han syntes Madcons versjon var «pinlig». Han mente den åpenbart var basert på hans egen remiks.

På en blogg han hadde på den tiden, understreket Marszewski ifølge Dagbladet at hans egen versjon opprinnelig var en bootleg, altså laget uten tillatelse fra rettighetshavere, og at andre derfor kunne benytte seg av den fritt – «til og med de som er elendige».

– For meg handler dette om kreativitet. Madcon har vært late, de har tatt noe andre har laget for å tjene penger på det. Jeg har ikke noe imot dem personlig, jeg skjønner at dette har vært en businessavgjørelse, men det er ikke bra, sa han til avisen.

Madcon-manager Peter Peters repliserte da at dette var noe han og Madcon ikke gadd å kommentere.

– Denne mannen forsøkte seg i sitt hjemland med sin versjon, men lyktes ikke. Det gjorde vi, sa Peters.

Måneskin slapp torsdag kveld en litt utfordrende musikkvideo:

– Må ha vært veldig heldige

Når VG kontakter Marszewski nå, 13 år senere, er han noe mildere stemt overfor Madcons versjon.

Muligens fordi han er enda mindre imponert av Måneskin-versjonen. Han tar for seg den først:

– Det er en annerledes versjon. Åpenbart ment å være mer kommersiell, og slik sett fungerer den. Men jeg vil ikke akkurat si at den representerer god smak. Den høres ut som en kopi av noe, jeg finner ikke noe sjel i den. Den låter som en cover, men kanskje ikke på den beste måten.

Videre mener han at Måneskin har laget en «forsøksvis moderne» variant.

– Men for meg høres den ut som en reality-TV-greie, sier Marszewski.

Måneskin fremførte sangen på italienske «X Factor» i 2017.

PÅ TOPP: Måneskin. Fra venstre: Ethan Torchio, Victoria De Angelis, Damiano David og Thomas Raggi. Foto: Nicolò Salvatori/Sony Music

Nå gir Marszewski Madcons versjon skussmål for å være en soullåt, slik Frankie Valli & The Four Seasons’ originalversjon fra 1967 etter hans syn også var.

– Madcon-versjonen er klart bedre enn Måneskins. Den er OK. Madcon prøvde å lage en hit, og det fungerte.

Marszewski er imidlertid tydelig på at han fortsatt mener det var en grad av plagiat fra nordmennenes side.

– I stedet for å gjøre den til sin egen, kopierte de måten jeg lagde min på. Og det var ikke det mest kreative de kunne gjort. Det var visse elementer fra min versjon de kopierte.

Han sier det var dette han siktet til da han gjorde intervjuet med Dagbladet.

– Jeg la til ny rytme og bass på min versjon, og det var rytmen Madcon kopierte i størst grad. Det er mulig de trodde mine elementer kunne gjøre låten større. De kan si hva de vil, men de må ha vært veldig heldige hvis likhetene er tilfeldige.

Avviser beskyldningene

Madcon-manager Peter Peters fastholder nå overfor VG at de ikke kjente til Marszewskis versjon da de lagde sin «Beggin’».

– Vi forklarte mediene dette også i 2007, men det kom av en eller annen grunn aldri på trykk, skriver Peters i en epost, og fortsetter:

– Madcon hadde spilt inn sin versjon av «Beggin'» mer enn åtte måneder før den ble lansert. Madcon, og 3 Elements som produserte, hadde aldri hatt mulighet til å høre den såkalte Pilooski-versjonen før de laget sin egen, nå legendariske, versjon. Det er altså hevet over enhver tvil at Madcon kunne ha plagiert noe som helst fra denne Pilooski-versjonen.

NEKTER Å HA KOPIERT: Manager Peter Peters (t.v.), her sammen med sine klienter Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa i Madcon. Foto: Frode Hansen

På forespørsel om hvorvidt det finnes dokumentasjon på ovennevnte utsagn, har manageren sendt VG skjermdumper som tilsier at Madcon og produsentene deres var i gang med å spille inn sin versjon 19. juni 2007.

Madcons versjon ble sluppet 26. oktober samme år.

Av tidligere omtale i norsk presse fremgår det at Pilooski-remiksen ble sluppet 2. juni 2007. Ifølge bruktplatemarkedet Discogs sirkulerte den på promovinyl utgitt av selskapet 679 fra 17. mai 2007.

Pilooski-remiksen ble gjort tilgjengelig på YouTube 4. mai 2007. Til dette kommenterer Peters at han mente å kommunisere at Madcon begynte arbeidet med sin versjon åtte måneder før utgivelsen, mens selve innspillingen startet fire måneder før slipp.

– De jobbet med låten lenge før den ble spilt inn.

1000 vs. 700.000

Cédric Marszewski mener imidlertid at manageren bare forsøker å snakke seg bort.

Ifølge ham var Pilooski-remiksen ute i offentligheten i flere måneder og kanskje mer enn et år før den ble plukket opp og sluppet offisielt av britiske 679 sommeren 2007. Han forteller dette til VG før han konfronteres med Madcon-managerens utsagn.

Marszewski sier at hans versjon først ble trykket opp i rundt 500 vinyleksemplarer av ham selv, uten at noe plateselskap var involvert.

Han forteller at han valgte å gjøre dette som følge av god respons på remiksen når han spilte den på klubber.

Ifølge Marszewski ble det ytterligere «buzz» rundt remiksen da vinyleksemplarene spredte seg til radiostasjoner og andre DJ’er, hvilket i sin tur skal ha ført til at 679 tok kontakt for å gi den ut «på ordentlig».

HØYT OPPE: Madcon under World Music Awards i Monaco høsten 2008. Foto: VALERY HACHE/AFP

Pilooski-remiksen gikk til topps på den britiske klubblisten og til 32. plass på den offisielle britiske hitlisten i juli 2007.

Noen måneder senere ble Madcon stjerner med sin «Beggin’»-variant. Deres versjon ble en Topp 10-slager i 15 land; fire av disse var førsteplasser.

Spotify ble lansert høsten 2008. Tallene derfra sier følgelig lite om «Beggin’»-versjonenes popularitet da de var aktuelle som hits. De sier derimot mye om hvordan de huskes i etterkant:

Pilooski-versjonen har til sammen litt over 1,4 millioner avspillinger på Spotify, med rundt tusen daglige avspillinger.

Madcon-versjonen har nå rundt 700.000 daglige, og passerer snart 200 millioner samlet.

Ikke bitter

Marszewski forteller at han har trappet ned DJ-virksomheten, og jobber mest med musikk til TV-reklame.

Han sier han ikke er bitter nå over hvordan «Beggin’»-historien utviklet seg.

– Jeg hadde ikke noen store ambisjoner med remiksen. Jeg ville bare ha den ut til klubber og venner, andre DJ’er. Da plateselskapet ringte fra Storbritannia og ville slippe den, hadde jeg ikke egentlig så store forventninger.

SKREV «BEGGIN’»: Bob Gaudio (t.v.), her sammen med «The Sopranos»-skuespiller Vincent Pastore i 2005. Foto: LOUIS LANZANO/AP

Han sier det er positivt at Måneskin-suksessen gir en ny generasjon mulighet til å bli kjent med «Beggin’».

– Man ser jo nå at den fungerer fortsatt. Ut fra min personlige smak er ikke Måneskin-versjonen flott, men hvis det betyr at nye lyttere sjekker ut originalen, er det bra.

Marszewski fremholder at hans remiks var en måte å hylle låtens opprinnelige låtskriverne på. Og mener at det er de – Bob Gaudio og Peggy Farina – som er historiens helter. Ikke ham selv, Madcon eller Måneskin.

– Det er en veldig velskrevet sang, så det er egentlig vanskelig å lage en versjon av den som ikke får et minimum av lyttere.