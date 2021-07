HAR DET PÅ TUNGA: Auroras stjernebaserte diett begynner å merkes. Foto: PETROLEUM

Låtanmeldelse Aurora «Cure for Me»: Riktig medisin

Budskapet er det sterkeste med Auroras nye singel. Og denne gangen er det personlig.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert nå nettopp

LÅT: POP

Aurora

«Cure For Me»

(Petroleum)

Nesten samtidig som Regjeringen annonserer et i overkant kompromissbasert forslag om konverteringsterapi kommer Aurora med sin mest tydelige og følgelig mest politiske låt.

«Cure For Me» angriper det pussige behovet enkelte har for å «kurere» noen for hvem de elsker. «I don’t need it», synger stemmen fra Frost 2 over et dansbart beat. En aktivist som tidligere har prøvd å skape en bevegelse med «Queendom».

Låten i seg selv er god, mest som en ren og hard danselåt med klokkeklar vokal. Produksjonen kunne gjerne hatt noen ekstra gir. Energinivået er større enn den litt uoriginale liftoffen. Grunnideen er nok like mye å ha noe som kan skape enda mer engasjement og spredning på TikTok.

For her er artisten større enn låten. En artist som har rast gjennom TikTok og oppover på Spotify de siste månedene, med en fem år gammel låt.

Samtidig har Aurora Aksnes har aldri vært redd for å si hva hun mener og står for. I et intervju med Bergens Tidende understreker hun hvor personlig det er for henne at man fremdeles har lov å «konvertere» homofile i Norge. Det burde ikke være et kontroversielt budskap, men det er det.

Ikke minst når man, som Aurora, har tilhengere i land der de som ikke oppfører seg heteronormativt har betraktelig større utfordringer enn i Norge. Med tanke på Auroras internasjonale størrelse og nedslagsfelt er dette i så måte en viktig låt.

Det er ikke så ofte man kan si med rette.