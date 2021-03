KOHORT: TRXD og Sandra Lyng har for lengst gitt opp smittevernreglene på fotoopptak. Foto: Peter Bruteig/Sony

Ukens låter uke 11: Sandra Lyng, Hagle og Kvernberg

Romdans fra Sandra Lyng, oppstemt bluegrass fra bygda og et helt unikt verk fra Ola Kvernberg er noe av musikken VG har hørt på denne uken.

Av Tor Martin Bøe

Ola Kvernberg – «Devil Worm»

Knutsen og Ludvigsen hevdet at mye rart kan hende når man bor i en tunnel. Men multisjangertalentet Ola Kvernberg spiller ikke tull. Første «Steamdome»-album avsluttet med å grave seg gjennom mantelen. «Devil Worm» høres ut som et dyptpløyende bor langt ned i den kokende astenosfæren (spør noen geologer i nærheten). Fjorten minutter høres kanskje lenge ut for en låt i 2021, men tro meg: Denne magiske og forunderlige reisen bør ingen være foruten.

James TW – «Butterflies»

James Taylor-Watts smeltet en god del ører for noen år siden. Disse sommerfuglene kommer nok til å kile tilsvarende mange. Stemmen kan minne om både Sam Smith og Michael David «Passenger» Rosenberg. Mest av alt ligner han ironisk nok på vokalisten han er oppkalt etter, James Taylor. Dette er mildt og behagende produsert med passe skjøre gospelambisjoner i kantene, som gjerne kunne tatt i litt hardere uten at det hadde ødelagt noe som helst. Tvert imot.

Marion Woodseth – «I ei anna tid»

Kvinneherdingen Marion Skogseth Bjørsvik har anglifisert etternavnet sitt, selv om hun møysommelig jobber seg fram som solid leverandør av nynorsk popmusikk. «I ei anna tid» er eksistensialistisk balladepop som ikke helt klarer å passere summen av forbildene sine. Det skulle da også bare mangle, når man strekker seg mot både Aurora og Jon Fosse. Og når man først er inne på det: Man kunne sikkert dempet begeistringen for romklang ørlite. Woodseth sin stemme skaper mer enn god nok klang alene, allerede i vår tid.

LØPENOTER: Ruben forsøker å utvide låtfortellingene sine med andres historier. Foto: HÅVARD SCHEI/UNIVERSAL

Angelina Jordan – «7th Heaven»

Den mest imponerende stemmen som har dukket opp fra «ingensteds»? Angelina Jordan fortsetter Stargate-samarbeidet med en Amy Winehouse møter Ray Charles-sak. Det klinger som lyssky jazzpop fra en svunnen tid. Best fungerer den som dokumentasjon på at Jordan er i stand til å synge alt fra «Bohemian Rhapsody» til for eksempel smittevernreglene i Erna Solbergs sekstiårsdag (som nok heller ikke hadde hjulpet). Som overbevisende låt som virkelig setter seg er det et lite stykke igjen.

Ruben – «Running»

Ruben Markussen åpner sin nye EP med dunkel popelektronika. Det passer den smidige stemmen hans. Den løpende i teksten er på vei bort fra vonde og vanskelige kår. Dette bygger seg likevel opp til et tungt, dramatisk og nærmest filmatisk drop som hos undertegnende faller sammen til noe anonymt og generisk. Tipper den uansett dukker opp på i sportsrelatert teasersammenheng på fjernsynet før noen klarer å si «Her kommer vinteren».

TRXD feat. Sandra – «In my Room»

Ukens første TRXD-låt er EDM-tradisjonell i vendingene. Sandra Lyng legger vokal som styrker det solide inntrykket fra høstens Stjernekamp-sesong, og er langt over i noe meget dansbart her. Hun ble for øvrig ble sist sett på det lille tettstedet Vikeså. Jeg vet ikke om de seks i rommet fikk høre denne allerede da. Om så var tilfelle bør de som ikke visste om arrangementet bli enda mer mugne.

DJEVEL: Ola Kvernberg er mye mer fargerik på plate enn på bilde. Foto: GRAPPA/Marthe A. Vannebo

Chris Holsten – «Smilet i ditt eget speil»

Halvparten av kraften bak en av fjorårets største tolkninger på norsk strekker seg mot større høyder. «Smilet i ditt eget speil» er en mildt sakral sak som ikke hadde blitt ødelagt av et enda mer voldsomt korbidrag på slutten. Skapt av et sentralt knippe mennesker som har preget musikkhverdagen til de fleste av oss i alle fall i 2021: Fra Hedda Mae-produsent Benjamin Giørtz til det gryende stjerneskuddet Synne Vo. Kommersiell kvalitet tvers gjennom, altså.

L. U: N. A – «Fairytale»

Er det norsk? Er det engelsk? Er det fransk? Det er selvsagt alt sammen, samtidig. Vokalen til bergenske L. U: N. A er et babelsk tårn av setninger og fraser. Den TRXD-biståtte produksjonen er grumsete og passe Billie Eilish-inspirert uten at inspirasjonen gjøres med utestemme. Dessuten er det befriende å endelig høre en «Fairytale» som hverken trenger fele eller folkedans.

Hagle med Staysman – «Bøgda»

Dette smått usannsynlige kollektivet gjør fremdeles det meste riktig i å forene sjangere. Bluegrassfamilien Ila Auto er allerede i grunnbesetningen. Folkets mann Staysman har vært i bakgrunnen tidligere, her snakker han seg gjennom en mer gjennomtenkt bygdehyllest enn Hanne Krogh-tolkningen hans på «Hver Gang Vi Møtes». Virkelig rart blir det når Trygve Slagsvold Vedum plutselig dukker opp i musikkvideoen. Heldigvis hverken synger eller ler han, men ikke blir overrasket om Hagle gjør det begge deler i Senterpartiets valgkampboder til høsten.