TMZ: Britney Spears vil ikke avslutte vergemålet

Britney Spears (39) ønsker angivelig bare å få sin egen far ut av ordningen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder TMZ.

Kilder sier til nettstedet at Britney er fortrolig med det 13 år lange formynderiet, men at det er innblandingen fra sin egen far, Jamie Spears (68), hun sliter med.

Ifølge TMZ er ikke far og datter på talefot. Hun skal ha vært sint på ham i lang tid på grunn av måten han har håndtert hennes forretninger på, og angivelig på grunn av visse mennesker han har inkludert i prosessen.

Britney mener angivelig at faren og hans medarbeidere tenker mer på sitt eget beste enn hennes.

Kilder forteller til TMZ at Britney har «99 prosent» av den friheten hun ville hatt uten verge, og at det eneste hun blir forhindret i å foreta seg, er «å gjøre elleville ting, som å kjøpe tre biler på én gang», noe hun skal ha gjort i «gamle dager».

Britney skal snakke

Nylig ble det klart at popstjernen selv skal innta vitneboksen om knapt to måneder, når det omstridte vergemålet får en ny runde i retten. Britney har selv etterlyst denne høringen og søkt om å få uttale seg.

Det får hun, og 23. juni skal det skje.

Britneys far har siden datterens voldsomme kollaps i 2007, fungert som verge for henne. Det som var ment å være en midlertidig ordning, ble en permanent løsning. De siste årene har ordningen endt i en svært betent strid.

Nylig ble det avgjort i retten at Jamie Spears fortsatt skal være medverge for Britney når det gjelder økonomi, sammen med en utnevnt stiftelse.

Popstjernen har imidlertid søkt retten om at kvinnen som har fungert som hennes midlertidige «omsorgsverge» i to år, overtar jobben permanent som personlig verge.

TV-dokumentaren «Framing Britney Spears», et prosjekt i regi av New York Times, har ført til ytterligere oppmerksomhet rundt sangeren og hvorvidt hun angivelig er fratatt all kontroll over eget liv.

#FreeBritney-bevegelsen mener også at det kan stilles spørsmål ved hvorvidt Britney styrer sine egne sosiale kanaler, som Instagram.

Den sterke skjermingen av Britney, som gjør at ingen journalister skal ha nådd henne på flere år, er en vesentlig del av dokumentaren.

– Jamie ønsker ingenting høyere enn at Britney ikke skal trenge et vergemål. Hvorvidt det er en slutt på vergemålet er egentlig opp til Britney. Hvis hun ønsker å avslutte, kan hun legge inn en begjæring om det,, uttalte farens advokat, Vivian Lee Thoreen, til CNN i mars.

Britneys foreldre ligger også i strid med hverandre når det gjelder håndteringen av datterens situasjon.