TIX er den mest populære artisten i Norge i 2020, etterfulgt av Kygo og Alan Walker med en 6. plass.

Den låten som ble strømmet mest i verden var «Blinding Lights» (The Weeknd), etterfulgt av «Dance Monkey» (Tones and I), «The Box» (Roddy Ricch), «Roses - Imanbek Remix» (Imanbek and SAINt JHN) og «Don’t Start Now» (Dua Lipa).