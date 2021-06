SLÅR SEG SAMMEN: Backstreet Boys og Nsync blir ett band. Her er en kvartett fra de to bandene som nylig opptrådte under Pride i Los Angeles. Fra venstre: AJ McLean og Nick Carter fra Backstreet Boys og Joey Fatone og Lance Bass fra Nsync. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tidenes mest populære boyband slår seg sammen

Backstreet Boys og Nsync slår seg sammen – og blir til Back-Sync.

Av Jørn Pettersen

Det er amerikanske Variety som melder dette.

– Mange har lenge villet at vi skal gjøre noe sammen – og nå gjør vi det, sier AJ McLean til Variety.

Backstreet Boys og Nsync regnes som to av de største boybandene gjennom tidene.

Første gang Back-Sync opptrådte sammen var under Pride-arrangementet «Bingo under the stars» 18. juni. Da utgjorde AJ McLean (43), og Nick Carter, (41), fra Backstreet Boys samt Joey Fatone (44), og Lance Bass, 42, fra Nsync for anledningen en kvartett.

AJ McLean mener at dette samarbeidet ikke ville vært mulig for 20 år siden.

– Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor vi ikke fikk muligheten. Men etter hva jeg forstår ble det alltid stoppet av våre managere. Men det er bedre sent enn aldri, sier McLean.

Nå håper kvartetten at det blir mer Back-Sync, men da med alle ti opprinnelige medlemmene fra de to boybandene og da med den store stjernen Justin Timberlake (40) også på plass.

– Vi må være alle ti – det er den eneste måten å få det til å fungere skikkelig på, sier McLean.

Backstreet Boys tok verden med storm på slutten av 1990-tallet med superhiter som «Everybody» fra 1997 og «I Want It That Way» i 1999. Gruppen har til sammen solgt over 100 millioner album. Nsync startet opp i 1995, og var aktive til 2002, da Timberlake brøt ut for å jobbe med en solokarriere.