POPREBELL: Miley Cyrus, her i Florida før Super Bowl-finalen i februar i år. Foto: Doug Benc / Reuters

Miley Cyrus ropte ut på konsert: − Free Britney!

Miley Cyrus (28) brukte scenen i Las Vegas til å få frem sitt tydelige budskap.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det var midt i fremføringen av hitlåten «Party in the U.S.A.» at Miley tok en liten «avstikker» fra den originale teksten.

Riktignok nevnes Britney Spears (39) også i hitlåten fra 2009, sammen med Jay-Z (51). Men under søndagens konsert rettet Miley publikums oppmerksomhet mot Britneys så omtalte kamp mot vergemålsordningen.

– Free, Free, Free, Free Britney»! nærmest messet Miley.

– Vi elsker Jay-Z, men vi må få denne bitchen satt fri. Det stresser meg så jævlig, ropte Miley.

TMZ er blant mediene som omtaler stuntet.

Klippet fra konserten spres nå i sosiale medier, som på Twitter:

Det er ikke første gang Miley viser støtte til Britney. Første gang var i 2019. Men det er første gang hun gjør det i så klare ordelag.

De to har faktisk hatt samme manager, Larry Rudolph (57), siden 2003. Denne uken ble det kjent at Rudolph har sagt opp sitt samarbeid med Britney. Årsaken skal være at Britney ifølge Rudolph har signalisert at hun ønsker å legge opp som artist.

Britney nevnte faktisk Miley i sitt vitnemål i retten for et par uker siden. Hun trakk frem Mileys hasj-stunt på scenen under en prisutdeling for flere år siden, for å vise hvor forskjellig hun mener apparatet rundt henne behandler mennesker.