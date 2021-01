INNLAGT: Amerikanske medier skriver at Dr. Dre skal ha fått en hjerneblødning, men dette er ikke bekreftet av rapperen selv. Foto: Richard Shotwell / Invision

Dr. Dre (55) på sykehus

Rapmogulen takker familie, venner og fansen for omtanken mens han behandles på sykehus i Los Angeles.

Publisert: Nå nettopp

På sin egen Instagram-konto skriver rapperen og produsenten Dr. Dre (55) at han er innlagt på sykehus, men at han snart skal hjem igjen.

«Takk til familien min, venner og fans for deres interesse og gode ønsker. Jeg har det bra, og får utmerket behandling av mitt medisinske team- Jeg vil være ute av sykehuset snart og tilbake hjemme. All honnør til flott helsepersonell på Cedars. One love!», skriver han.

les også Derfor skal Snoop Dogg stemme for første gang

Dr. Dre, som egentlig heter Andre Young, skriver ikke hvorfor han er på sykehus, men forteller altså at han får god pleie av sitt medisinske team.

Flere amerikanske medier melder at det skal være snakk om en hjerneblødning (aneurisme), men dette er ikke bekreftet av avisen selv. Både TMZ og Los Angeles Times viser til ikke navngitte kilder.

Tidligere i år ble det kjent at kona gjennom 24 år, Nicole Young (50), har søkt om skilsmisse fra rapmogulen.

Dr. Dre er musikkprodusent og rapper – og god for millioner av dollar.

Da magasinet Forbes i desember 2019 kåret tiårets best betalte artister, tronet rapguruen øverst på listen. De anslo da at han hadde dratt inn over 950 millioner dollar siden 2010.