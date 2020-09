VINTERSANG: Bruce Springsteen prøver å gå opp gamle spor på ny på sin nye singel Foto: SONY

Låtanmeldelse Bruce Springsteen «Letter to You»: Halvfriskt blekk, aldrende blod

En aldrende Bruce Springsteen skriver låt om et brev. Det blir ikke helt som når andre gamle ringer for å fortelle at de har sendt en epost.

Springsteen har samlet E Street-gjengen i egen kohort og spilt inn et helt album på fem dager. Det er imponerende kjapt. Knappe året etter fjorårets passe lystige og lettfotede soloarbeid.

For første gang siden 2012 flommer i alle fall ørene over av de klassiske grepene bare denne grupperingen mestrer. Slikt som låter stort og fyldig når det virkelig virker. Max Weinbergs luftrytmiske trommespill. Eller Roy Bittans lekende pianoanslag under det første verset. Og selvsagt sjefens raspende, ropende og jublende stemme over melodilinjer som er så typiske at man skulle trodd at låten var skrevet flere ganger tidligere.

Jeg-personen har samlet livserfaringene sine, kledd dem med værmetaforer. og sendt dem til noen. Et brev tettskrevet med angst og tvil, med bekjennelser om og innsikt i det vanskelige og sanne i livet.

Selv om vi ikke blir kjent med hva disse nøyaktig er, kan det like gjerne være en referanse til statusen i hjemlandet. På både den ene og den andre måten. Ikke minst siden albumet låten er tittelåten til kommer ut knappe ti dager før det som sannsynligvis blir dette uvanlige årets viktigste dag: Presidentvalget.

Hovedpersonen har innrømmet at han sliter med å skrive bandlåter. Dette høres på alle måter ut som en bandlåt, men mangler noen virkelig gåsehud-løftende øyeblikk utover å være den gledelige og gjenkjennelige klangen av E Street-band sammen i studio igjen. «Letter to You« føles, når den første gjensynsgleden er over, bare som nok en Springsteen-låt.

Det kommende albumet opererer derimot med nydelige «Song For Orphans» på låtlisten. En låt Bruce skrev våren 1972, som han har spilt live flere ganger, men aldri har gitt ut - før nå.

Om noen lurte på om vi lever i historiske tider.

