ALBUMKLAR: Astrid S. synger om personlige følelser på sitt kommende debutalbum. Foto: Janne Rugland/Universal

Astrid S: Synger ut om samlivsbrudd

Datoen for debutalbumet til Astrid Smeplass (23) er endelig klar. Flere av låtene kretser rundt følelseslivet etter et samlivsbrudd eller andre store livsomveltninger.

For mindre enn 10 minutter siden

Det kommer frem av en pressemelding fra Universal Music mandag ettermiddag. Albumet har fått tittelen «Leave It Beautiful» og slippes 16. oktober.

Fredag kommer tredje single ut: «It’s Ok If You Forget Me».

– Jeg er redd for å være bitter. Jeg forsøker å fokusere på det positive og være takknemlig for det jeg har hatt. Ingenting er bedre enn om det kan inspirere andre til å få et nytt perspektiv og forhåpentligvis føle seg sterkere på den andre siden, uttaler Astrid S i pressemeldingen, der plateselskapet kaller debutalbumet for «både personlig og nært».

les også Astrid slet med depresjon – nå hjelper hun andre

– Å lage dette albumet har vært noe av det vanskeligste men gøyeste jeg har fått muligheten til, og jeg gleder meg sånn til alle skal få høre det, legger Astrid S til.

I en Q&A med fansen på Twitter tidligere i uken svarte hun «definitivt» med seks utropstegn bak på spørsmål om platen kan tolkes som en slags dagbok. Om hva den handler om, svarte hun:

«Hmmmm... Vel, livet mitt og hva jeg har gått rundt og tenkt på. Gå videre fra noe uten å bære nag. Huske det gode og lære av det.»

Astrid S får også spørsmål fra en fan om det finnes «noen triste sanger som hun kan gråte til»?

– Hmmm. Kanskje tre, hvis du virkelig er i det humøret, svarer pop-stjernen.

Det har vært et turbulent år for Astrid S. Hun måtte avlyse en stor turné på grunn av pandemien, og tidligere i år skilte hun også lag med sin mangeårige manager, Halvor Marstrander, som gikk til Warner Music for å bli artistutvikler.

les også Astrid S utsetter turneen til 2021

Pandemien har også ført til at hun har mistet kontakt med noen av sine kjæreste. På spørsmål under Q&A-seansen på Twitter får hun spørsmål om hvor hun aller helst skulle ha vært akkurat nå.

– Hos min bestefar. Jeg har ikke sett ham siden pandemien brøt ut, og han begynner å bli ganske gammel. Jeg savner han masse, skriver Astrid S med gråteemoji bak.

Smeplass har også gjennomgått et kjærestebrudd, noe hun adresserte i et intervju med Costume i mai. Intervjuet var en samtale med skuespiller/regissør Mattis Herman Nyquist (38), og hun fortalte der om hvilke tema som kan komme opp i fortrolige samtaler med hennes bestevenninne.

— Egentlig alt mulig. Men, ja: familien, Per, ekskjæresten min, Halvor (eks-manageren)... Ja ... Man prøver å forstå.

— Hva da?

— Hvorfor ting tar slutt.

— Hvorfor tar ting slutt, tror du?

— Vet ikke. Det er tusen grunner. Og ingen. Kanskje det bare er tiden. Eller at man er på forskjellige steder.

— Hva slags steder?

— I livet, bare.

På oppsiden må det nevnes at Astrid S har hatt en lysende karriere så langt, med – ifølge Universal Music – over 1,55 milliarder strømminger av låter som «Hurts So Good», «Think Before I Talk» og «Emotion».

Hun har hittil gitt ut seks EPer og vant Årets Spellemann i 2018.

Publisert: 15.09.20 kl. 18:16