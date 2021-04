HATER: Adrian Sellevoll tar ikke lett på eksen i sin nye låt. Foto: Peter Bruteig Henriksen/SONY

Ukens låter uke 16: Hat, håp og tourettes

Adrian Sellevoll, Iris og Little Simz er noe av det VG har hørt på denne uken. I tillegg til et fryktelig samarbeid om «dick».

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Adrian Sellevoll - «Jeg hater deg»

Det er nok av norske poplåter som dyrker ekte sinne. Men det føles lenge siden noen har våget å gå all in på rentbrennende kjærlighetsørgende hat. Reailytgrossist Sellevoll slenger her ut hauger med forbannelser på nivå med Timbuktus «Resten av ditt liv». Langt fra like subtilt eller i samme flow, det mangler selvsagt en dybde av «hälsa till satan, vi hörs». Men ærlig, ektefølt hat er alltid underkommunisert som underholdning. Og barnekoret i refrenget er verdt hele låten alene.

The Weeknd og Ariana Grande - «Save Your Tears»

Den nest mest populære låten på «After Hours» er nå ikke bare en oppspeedet versjon av «Word’s Don’t Come Easy». Ariana Grande har fått hjelp av Abel Tesfaye på «Love Me Harder». Her gjengjelder hun tjenesten. Bidraget hennes gir en helt greit åttitallsetterligning litt mer dynamikk og kutter tjue sekunder. Ellers er det fremdeles mer stil enn innhold her også. Ganske fin stil da.

Sigvart Dagsland - «Vit at det går øve»

En av nasjonens sterkeste vokalister forandrer seg ganske lite på første utgivelse på fem år. Trivelig vise med enkel akkord-rekke med et ikke akkurat overraskende tidsaktuelt tema: Det går over. En solid antitese til Ole Klemetsens «ikkje kjenn itte». Det er til og med plystring her, for de som savner den slags utilslørt optimisme.

HELVETE: Hanne Mjøen vil ikke være grei. Foto: HES

Hanne Mjøen - «Hell with you»

For tre år siden opererte Hanne Mjøen med internasjonalt høye lyttertalll for rolige «Sounds Good To Me». Etter en lengre tenkepause, deiser oppdalingen rett inn på P3 som ukas låt med denne lettere eksplosive saken. Refrenget er en pastisj på Jim Steinmans «Good Girls Go to Heaven, Bad Girls Go Everywhere»: «Heaven is for girls who play it nice, I’d rather stay in hell with you» plassert på den samme rytmiske stigningen som både «Sounds Good To Me» og Sigrid sin «Strangers». Den virker ganske enkel i starten, men setter seg bedre enn forventet etter noen gjennomlyttinger.

Fangst - «Hundre netter»

Vindskeivt hissige gitarer drevet fram av folk fra Death By Unga Bunga og Honningbarna. Anført av vokalisten i dypt savnede «Hvitmalt gjerde», Johannes Fjeldstad. Dette mumlete, småhissige bergenske oslobandet har vært på de såkalte trappene i snart 365 netter. Det var sannelig på tide at de knalldebuterte med noe som er akkurat så begjærlig svinsende og skranglende som dette.

The Chemical Brothers - «The Darkness That You Fear»

Nesten på dagen to år etter ekstremt fine «No Geography» prøver brødrene som ikke er brødre seg med et slags håpefullt blikk ut av mørket. En låt som tidlig høres ut som den skal ta helt av, men som forholder seg mye roligere enn forventet. Det er, alt etter hvilken versjon man velger, seks eller tre minutter med eksistensialistisk mumling for rulletekst, mumlende vokal og kveldssol. Dette fikk Rowland og Simons mye bedre til på «Wide Open» (2015)

ÅTTI: Iris vender tilbake til åttitallet på «To Be Mine (Is To Lose Your Mind)» Foto: GEMS

Iris - «To Be Mine (Is To Lose Your Mind)»

Den andre Jim Steinman-inspirerte låttittelen denne uka. Bergenske Iris har sakte men sikkert skrudd opp tempoet siden hun forsiktig debuterte med litt mye luft på stemmen for et snaut år siden. Nå lager hun enkel og smart åttitallsdreven jubelpop med italo-rykk. Som kommer unna med «bla bla bla bla bla» i teksten, og etterpå viser hvorfor det er et genialt grep. Litt mange Sigrid-rop fra produsent Askjell Solstrand i bakgrunnen til tider, men det må man tåle. Kommunikasjonsutfordringer har sjelden vært så vemodig fengende.

Starboi3 feat. Doja Cat - «Dick»

Dette er samarbeidet sitt. Soundcloud-stjernen Starboi3 tar steget oppover i ligaene med suveren støtte fra MTV New Artist of the Year, Doja Cat. Bare for å sette ting i perspektiv. Låten handler egentlig bare om å si «dick» flest mulig ganger. Det klarer han 36 ganger i løpet av de 150 sekundene låten varer, og er muligens et interessant tilfelle av koprolali. Doja sitt vers er i alle fall morsomt, og passe smart. Starboi3 sine er bare fantasiløst og meningsløst vulgære.

Little Simz - «Introvert»

Simbiatu ‘Simbi’ Abisola Abiola Ajikawo utforsker grenseovergangene mellom «Simz the artist or Simbi the person» i oppkjøringen til septemberalbumet. Arrangementet er så voldsomt filmatisk arrangement at det nesten blir parodisk. Spesielt trommene i starten kan virke mer enn overdrevent utagerende. Om man da ikke husker hvordan Massive Attack knakk denne koden allerede for, nesten nøyaktig 30 år siden. Nettopp derfor blir dette storslått introversjon.