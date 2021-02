TETT I TETT: Så tett blir det kanskje ikke mulig å være under sommerens festivaler, men regjeringen ved kulturdepartementet har nå nedsatt et utvalg som skal se på løsninger for avvikling av større arrangementer i sommer. Foto: Frode Hansen, VG

Slik vil Raja prøve å redde festivalsommeren

Kulturminister Abid Raja har nå nedsatt en sommergruppe av arrangører som skal komme med innspill på hvordan utendørsarrangementer sommeren 2021 kan gjennomføres.

Av Stein Østbø

Utvalget blir ledet av Frank Nes i Bergen Live.

– Dette blir vår hurtigarbeidende «Task Force Summer 2021», opplyser Abid Q. Raja til VG.

– Senest innen utgangen av 5. mars skal de levere sine innspill i tre scenarioer; en pessimistisk der alt ser mørkt ut, en mellomløsning eller en optimistisk. Dette er personer som har peiling på å arrangere store utendørsarrangementer og som er de rette til å gi oss innspill som helsemyndighetene deretter vil se på for å gi regjeringen råd om hva som vil skje til sommeren, sier Raja, som presiserer at helsemyndighetene har vært med i denne prosessen hele veien, tross medieoppslag om annet.

Arbeidsgruppen skal både gi innspill til praktiske løsninger for å gjennomføre et arrangement innenfor gjeldende smittevernregler, og forslag til løsninger som gjør det mulig å åpne for et større publikum enn det som hittil har vært mulig under covid-19-pandemien.

Gruppens arbeid skal munne ut i praktiske råd og anbefalinger til arrangører og myndigheter om planlegging og skalering av utendørsarrangementer i sommer.

I sommergruppen er disse representert: Bergen Live / Live Nation, Øyafestivalen, Oslo, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Ekstremsportveko på Voss, Norway Cup, Norsk Litteraturfestival, Riddu Riđđu, Dyrsku’n og Stiftelsen Skjærgårds i Kragerø.

– Det er mange ulike arrangementer som foregår om sommeren, derfor har jeg vært opptatt av at det må være en størst mulig bredde i arbeidsgruppen, samtidig som det må jobbes effektivt. Jeg er glad for at vi har representanter for de store festivalene, i tillegg til at også andre deler av både kultur-, frivillighet- og idrettssektoren er med i dette arbeidet, sier Raja.

I en pressekonferanse tirsdag sier helseminister Bent Høie at det ikke blir «egne festivaler for de som er vaksinert».