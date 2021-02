VIKAR: Silje Nordnes hopper rett fra «Maskorama» til den siste delfinalen i Melodi Grand Prix, etter at Ingrid Gjessing Linhave måtte melde pass med ryggproblemer. Foto: Julie Marie Naglestad/NRK

Silje Nordnes MGP-vikar

Ingrid Gjessing Linhave har fått ryggproblemer og må stå over lørdagens MGP-finale.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder NRK i en pressemelding.

Silje Nordnes har tatt på seg ansvaret for å tre inn som programleder ved siden av Ronny Brede Aase og Kåre Magnus Bergh, etter at Gjessing Linhave har ledet de fire første delfinalene i MGP.

– Det er litt spesielt å kaste seg rundt på så kort varsel, men det er et stort velsmurt maskineri med masse flinke folk. Og jeg har jobbet litt med Kåre Magnus og mye med Ronny, for å si det mildt, og jeg kan ikke tenke meg bedre makkere å ha ved min side, sier Silje Nordnes i pressemeldingen, og legger til at hun føler seg mye tryggere etter sin egen programlederjobb i «Maskorama».

– MGP og Eurovision er noe av det beste jeg vet i hele verden, så det er en stor ære å kunne trå til når det er behov for det. Jeg er veldig lei meg for Ingrid sin del som ikke kan være med på innspurten i dette fantastiske sirkuset. Det er store sko jeg skal fylle, men jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan, sier Silje Nordnes.

Ingrid Gjessing Linhave har allerede ønsket sin egen vikar lykke til med programlederjobben i morgen.