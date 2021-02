STORE NAVN: Disse fire veteranene prøver seg nå på en finaleplass i MGP; fra venstre Dag Ingebrigtsen, Staysman, Lars Erik Blokkhus og Rune Rudberg. Foto: Julia Marie Naglestad

Her er ukens MGP-navn!

En folkelig firerbande er blant utfordrerne til en finaleplass i Melodi Grand Prix neste lørdag.

Dag Ingebrigtsen fra legendariske The Kids, Lars Erik Blokkhus fra Plumbo, Rune Rudberg og Stian «Staysman» Thorbjørnsen har slått seg sammen under navnet «Landeveiens helter» og er klar for delfinale kommende lørdag.

Her kan du lese hva VGs anmelder Marius Asp mener om de fire utfordrerne til finalen i årets Melodi Grand Prix!

Landeveiens Helter: «Alt det der»

Tekst/melodi: Lars-Erik Blokkhus, Petter Bjørklund Kristiansen og Thor-Erik Claussen

Et nytt «boyband» ser dagens lys: Dag Ingebrigtsen, Rune Rudberg, Lars Erik Blokkhus (Plumbo) og Stian «Staysman» Thorbjørnsen tømmer i seg skvettene fra nachspielet og serverer en hymne til livet på landeveien.

De angrer ingenting, viser det seg. «Alt det der» er en lettbeint og forglemmelig rapport fra tilværelsen til aldrende rølpepop-artister. Det er en snau låt, både melodisk og lyrisk. Men det er kanskje poenget.

KULT: Royane med «Circus» Foto: Julia Marie Naglestad

Royane: «Circus»

Tekst/melodi: Royane Harkati (Royane) produsert av Junior Paris, mikset av Simen Handeland.

Royane Harkati (28) er trolig delfinalens minst kjente artist. Hun stiller imidlertid med heatets klart sterkeste låt – en minimalistisk, reggaeton-inspirert sak med hørbare ekko av den fruktbare r&b-ståa rundt årtusenskiftet i bunnen. Royane synger dypt, kontrollert og virtuost rytmisk. En kul låt uavhengig av sammenheng, men i MGP-kontekst er «Circus» en regelrett perle for svin.

VETERAN: Kim Rune Haugen med «My Lonely Voice». Foto: Julia Marie Naglestad

KIIM: «My Lonely Voice»

Tekst/melodi: Kim Rune Hagen, Espen Andreas Fjeld, Vebjørn Jernberg og Niklas Rosström

Kim Rune Haugen (30) – eller KIIM, som han vil bli kalt – har deltatt i «Idol», «The Voice» og «Beat for beat», uten at det skal brukes mot ham. I årets MGP stiller han med en digital ballade som nok kan nå langt hvis fremføringen sitter. KIIM synger på ingen måte dårlig, selv om det åpenbare idolet – Sam Smith – befinner seg et stykke utenfor rekkevidde som vokalist. Selve låten er dessverre dørgende kjedelig.

SAMISK: Marianne Pentha og Mikkel Gaup med «Pages» Foto: Julia Marie Naglestad

Slektningene Pentha (40) og Gaup (45) har jobbet med «Pages» – den andre av årets MGP-låter med joik – siden 2017, hevdes det. Man tar seg i å håpe at det ikke har vært på heltid. Melodien er spinkel, grunnstemningen «tropisk». Gaups joik på refrengene pakkes inn i vatt, mens middels gode popvers dominerer helhetsinntrykket. Et gigantisk pluss for moduleringen mot slutten, dog.