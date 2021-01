PÅ BESØK: I 2018 besøkte statsminister Erna Solberg Øyafestivalen. Nå jobber Øya og andre norske festivaler med planer for å gjennomføre en festivalsommer i 2021. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Slik skal konsert- og festivalsommeren reddes

De største norske festivalene møter kulturminister Abid Q. Raja i begynnelsen av februar og har samlet sine forslag og krav for å kunne gjennomføre festivalsommeren 2021.

Før helgen ble Frank Nes i Bergenfest oppringt av kulturminister Abid Q. Raja og bedt om å samle de største norske festivalene til et innspillsmøte som vil finne sted den første uken i februar.

Nes har ledet gruppen bak notatet «Return To Live», der det skisseres hvilke muligheter som finnes for at Norge kan få en etterlengtet festivalsommer.

Både Øyafestivalen og Bergenfest gjør som Roskilde i Danmark og forbereder seg til festival i sommer, tross det rådende smittetrykket.

– Vi planlegger for full festival, og er i full drift på kontoret. Men vi er ikke naive, og har også laget planer og budsjetter for utallige andre scenarioer, sier daglig leder Tonje Kaada til VG.

Frank Nes i Bergenfest – som arrangeres allerede i juni – er forsiktig optimist:

– Dersom en går med konstant angst, vil jeg ikke anbefale noen å være hverken festival- eller konsertarrangør ... Vi er selvsagt spente, men samtidig både optimister og realister. Bildet endrer seg nærmest fra uke til uke, sier Nes til VG.

Han ønsker foreløpig ikke å si mye om forventningene til et slikt møte.

HAR HÅPET: Frank Nes i Bergenfest. Foto: Hallgeir Vågenes

– Det tror jeg skal få bli mellom oss enn så lenge. Kulturministeren har fått et dokument vi har utarbeidet som skisserer tiltak vi mener er fornuftig, sier Nes.

Dokumentet han snakker om er kalt «return to live» og skisserer hvordan festivalene gjennom en kombinasjon av vaksine, hurtigtesting og arrangementsmessige tiltak vil kunne gjennomføre trygge arrangementer.

Dette er punktene som festivalbransjen vil ha et konkret tilsvar på om er mulig i møtet med kulturministeren:

At nasjonale myndigheter utreder alternativene for hurtigtester, eller gir arrangementsbransjen muligheten til å danne et nasjonalt råd med erfarne arrangører som kan utrede dette videre for bruk på arrangement.

At nasjonale myndigheter lager en tidslinje for når hurtigtester kan bli godkjent og brukt i dagliglivet.

En bekreftelse på at det vil være mulig å gå bort fra fysisk/sosial distansering hvis det implementeres et rigid testsystem før man slipper inn på arrangement.

At nasjonale myndigheter gir muligheten for å avvikle et testarrangement der man kan bevise teorier gjennom data.

Tonje Kaada i Øyafestivalen sier hun håper at kulturministeren på dette møtet redegjør for hva som er planen for gjenåpning av kulturlivet, men at han selvsagt ikke kan love noe konkret nå om hvilke retningslinjer som vil foreligge i august, eller når en festival kan arrangeres som normalt.

– Men vi forventer at myndighetene skal ha en plan for hvor mange som må være vaksinert før hvilke restriksjoner letter, om det er et alternativ å bruke andre lag av smitteverntiltak som for eksempel vaksinepass, hurtigtesting, hygienetiltak, crowd control eller lignende, i stedet for dagens noe firkantede regler om antall publikum uavhengig av størrelse på arena, sier Kaada og presiserer at helsemyndighetene her også må inn i denne diskusjonen.

Roskilde-festivalen, som også er en av Norges største festivaler med anslagsvis 10.000 tilreisende nordmenn hvert år, planlegger også for festival i sommer. De mener at vaksinepass og hurtigtester kan bli avgjørende for arrangementet og skriver på sin hjemmeside at de «forventer å arrangere festival i 2021».

Men:

– Det er alltid myndighetene som må gi oss tillatelse til at vi og andre arrangører kan gjennomføre festivaler. Selv om vi ikke er sikker på hva slags type festival vi kan arrangere i 2021, utelukker vi ikke festival denne sommeren, skriver Roskilde.

Og – det kan bli dyrt dersom festivaler arrangeres i Danmark mot myndighetenes anbefalinger. I et notat som VG har fått tilgang til, skriver Kulturministeriet – altså det danske kulturdepartement – at de pr. dags dato «hverken har avkreftet eller bekreftet at Roskilde-festivalen kan avvikles i 2021».

«Regjeringens oppfordring til festivalene er derfor at arrangører bør planlegge med forsiktighet og utvise økonomisk ansvarlighet i lys av usikkerheten rundt om det kan avholdes store arrangementer våren og sommeren 2021. Som arrangør er man nødt til å ta i betraktning situasjonen, og det er ingen garanti for hjelpepakker, dersom man likevel går videre med planleggingen av store arrangementer», står det i notatet.

Det siste punktet er også Tonje Kaada i Øyafestivalen opptatt av.

– Det er selvsagt viktig å få klarhet i hvordan en støtteordning for festivaler vil se ut. Vi antar at det vil komme en form for garantiordning for festivaler som blir pålagt ulike smittevernrestriksjoner, men vi trenger en snarlig avklaring på hvilke rammer en slik ordning vil ha, sier Kaada.